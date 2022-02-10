Turizmde '2019' beklentisi; rezervasyonlar umut verici

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - Turizm sektöründe faaliyet gösteren Shallwego, dün açılan EMITT Fuarı'ndaki yerini aldı. Şirketin genel müdürü Sonat Balkan, " Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası gibi bölgeler bu yıl daha revaçta olacak. Göstergeler 2019 yılındaki rezervasyonların yakalandığını gösteriyor. Bu yılın ikinci yarısıyla beraber hepimizin ortak beklentisi 2019 yılına geri dönmek hatta daha iyisini yakalayabilmek" dedi.

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı – EMITT, iki yıl aradan sonra dün TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. ACY Şirketler Grubu'nun turizm sektöründe faaliyet gösteren markası Shallwego da, fuardaki yerini aldı. Fuarda, şirketin son tüketiciye hitap eden B2C kanalı shallwego.com, acentalara hitap eden B2B kanalı Shallwego Acenta Portalı, kurumsal firmaların seyahate dair ihtiyaçlarını karşılayan Shallwego Corporate ürünlerini, seyahat teknolojilerine yönelik çözümlerini katılımcılara ve sektör temsilcilerine tanıtıldı. Ayrıca, ACY Şirketler Grubu bünyesinde yer alan ve havalimanı transfer hizmeti sunan World Airport Taxi (WAT) markası da stantta yer aldı. Stantlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

"MARKAMIZI GLOBAL PAZARLARA TAŞIYACAĞIZ"

5 farklı sektörde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Acy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım, "Pandeminin ardından turizm sektörünün canlanacağını düşünüyoruz, çok umutluyuz. Bundan dolayı bu fuar bizim için bir fırsat. Talepler de çok güzel. Turizm sektöründeki gelişmeler ve sektörün canlılığı bizi heyecanlandırıyor. İnşallah güzel bir sezon olacak. Bu sezon için de tüm hazırlıklarımız tamam. Markamızla turizmde dijital satış Türkiye'de aktif olarak başlamış bulunuyor. Markamızı en kısa zamanda globale taşıyacağız. Türkiye'de istihdamı artıracak turizm üzerine ciddi yatırımlarla her zaman gündemde olacağız" ifadelerini kullandı.

ORTAK BEKLENTİ TURİZMDE 2019 YILINA GERİ DÖNMEK

Shallwego Genel Müdürü Sonat Balkan ise pandemi sürecinde kendi içlerinde yenilenme, değer katma, dijital dönüşümlerle ilgilendiklerine dikkat çekerek, "Markamız özelinde biz de süratle eksik yönlerimizi tamamlayıp, daha iyi neler yapabiliriz? Dünyaya nasıl entegre olabiliriz? diye işin yazılım ve dijital kısmına ağırlık verdik. Bu alanda önümüzdeki günlerde yeni markalarımız ve ürünlerimizi hazırladık. Bizim için iyi bir hazırlık süreci oldu. Bu yılın ikinci yarısıyla beraber hepimizin ortak beklentisi 2019 yılına geri dönmek hatta daha iyisini yakalayabilmek. 2023'teki hedeflerimiz daha da büyük. Dijital ortamda gelişen bir pazara ayak uydurup o pazardan maksimum seviyede faydalanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

2019 YILINDAKİ REZERVASYONLARIN YAKALANDIĞI GÖZÜKÜYOR

Balkan, Turizmde iş ne kadar dijitalleşse de insanın mutlaka gerekli olduğunu savunan Balkan, "Özellikle Avrupa'dan yaz döneminde insanların daha fazla seyahat edeceğini öngörüyoruz. Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası gibi bölgelerimiz daha revaçta olacak. Bu ivme sezon değişimiyle beraber diğer illerimize de yansıyacak. Göstergeler 2019 yılındaki rezervasyonların yakalandığını gösteriyor. Bizde de bu ivme aynı yönde devam ediyor. Sezonsal olarak seyahatin ivmeleneceği zamanlar sebebiyle yazlık bölgeler ilk etapta daha revaçta olacak. Kış turizminde de ziyaretçi ilgisiyle karşı karşıyayız. Uludağ, Palandöken, Kartalkaya gibi yerler sezonun tamamını neredeyse dolu geçiriyorlar. Tatil psikolojik rahatlamanın en iyi yolu.seyahatseverlere elimizden geldikçe en iyi imkanları sunup en iyi şekilde tatil yapmaları için çalışıyoruz" dedi.