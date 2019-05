Turizmciye çifte bayram - ANTALYA

- Antalya Belek'teki oteller bölgesi ve plajın havadan (drone) ve karadan detay görüntüleri

ANTALYA - Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan turizmin başkenti Antalya'daki tesislerde doluluk oranları ramazan bayramı tatili dolayısıyla yüzde 100'e ulaştı. Turizmcide çifte bayram havası var.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç pazardaki misafirlerin eğilimlerinin son dakikaya kadar devam ettiğinden rezervasyonların da sürdüğünü söyledi.

Bayram tatili için son bir hafta kaldığını belirten Ayık, şöyle konuştu:

"Hızlı bir alım başlayacak diye düşünüyorum. Türkiye'de 1,5 milyon civarında kaliteli ve nitelikli yatak var. Bunun yüzde 30'a yakın bölümünün iç pazar misafiriyle dolmasını bekliyoruz. Bunun dışında ülkenin her noktasına yatay hareketler de olacak. Dolayısıyla yoğun bir bayram trafiğinin olmasını bekliyoruz. Sadece kıyı bölgelerinde değil, Türkiye'nin iç bölgelerine dönük ciddi bir hareketlilik olacak."

"Sanal ortamdaki satış kanallarına dikkat etsinler"

Ayık, bayram döneminde iç pazarda yoğun talep olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, turizmciler olarak her zaman bayram ettiklerini aktardı.

Otelciler olarak misafirler için hazır olduklarını ifade eden Ayık, "Tatilcilerin kararlarını bir an önce vermesi gerekiyor. Son dakikaya kalmamaları lazım. O zaman hem alımda hem de istedikleri fiyatları bulmakta zorlanacaklar." dedi.

Tatilcilerin yer satın alırken dikkatli olmaları konusunda uyaran Ayık, sanal ortamdaki satış kanallarına çok dikkatli edilmesi, seyahat acentesi üzerinden güvenirliğinin kontrol edilmesini önerdi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da ramazan bayramı dolayısıyla iç pazarda ciddi artışlar olduğunu, özellikle sanatçılıların sahneye çıktığı tesislerin tamamının dolduğunu söyledi.

Bayram tatilinde bütün tesislerin dolacağını belirten Atmaca, "Şu ana kadar aldığımız rezervasyonlar çok iyi boyutta. Bu hafta sonuna kadar bütün tesislerin dolulukları tam olur. Erken rezervasyon artık sadece belirli otellerde var." diye konuştu.

"İki yıldır zaten bayram ediyoruz"

Türk halkında artık tatil yapmanın kültür haline geldiğini belirten Atmaca, "İki yıldır zaten bayram ediyoruz. Bu sene de ramazan bayramında Türk misafirlerimizle birlikte çifte bayram yapacağız. Şu anda yüzde 100 dolu oteller var." dedi.

Kaynak: AA