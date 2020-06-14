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Turizmcilerle bir araya geldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan Turizm Buluşmalarında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kimsenin doğayı ve çevreyi kirletmeye hakkı olmadığını söyleyerek, "Kirlenmişleri bir an önce düzelteceğimizden, kirletmeye devam edenlerle de yasal mücadelemizi vereceğimizden...

Turizmcilerle bir araya geldi
14.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:00

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan Turizm Buluşmalarında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kimsenin doğayı ve çevreyi kirletmeye hakkı olmadığını söyleyerek, "Kirlenmişleri bir an önce düzelteceğimizden, kirletmeye devam edenlerle de yasal mücadelemizi vereceğimizden bir şüpheniz olmasın" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yerel yönetimler ile turizm sektör temsilcilerini bir araya getiren 'Turizm Buluşmaları'nın ilki Ayvalık'ta gerçekleştirildi. Turizmin geleceğinin ele alındığı toplantıda ayrıca pandemi sürecinin turizme olan etkileri ve sektörün büyümesine yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Turizm çeşitlendirilerek 12 aya yayılması, alternatif turizm kaynakları, turizmde dijitalleşme gibi önerilerin de görüşüldüğü koordinasyon toplantısında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Körfez'in karakterini değiştirmeden güçlü tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çevreyi kirletmeye kimsenin hakkı yok

Dünyanın gözbebeği bir bölgede yaşadıklarını, bu nedenle doğayı ve çevreyi kirleten unsurlara karşı çok hassas olunması gerektiğini kaydeden Başkan Yılmaz, "Başka bir Ayvalık, başka bir Körfez yok. Başkaları bir dikkat ediyorsa; biz üç dikkat edeceğiz. Suyu, doğayı kirletmeye kimsenin hakkı yok. Elbette sanayi olacak, enerji kullanılacak. Ama belirli yerlerde bir hassasiyet varsa bizim burada üç hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor. Normal filtreler değil daha güçlü filtreler takılmalı. Çünkü gözbebeği bir bölgeden bahsediyoruz. Bu konuda Büyükşehir ve ilgili bakanlıklarımız il müdürlükleriyle de sürekli istişare halinde olup şimdiye kadar 10 yılların boş vermişliğiyle belirli noktada kirlenmişleri bir an önce düzelteceğimizden, kirletmeye devam edenlerle de yasal mücadelemizi vereceğimizden bir şüpheniz olmasın. Uyarıları dikkate almayan arkadaşların tesislerinin takibinin yapılacağı konusunda herkesi temin ederiz. Çevreyi kirletenlere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Siyasetsiz hizmet

Siyasetsiz bir anlayışla Balıkesir için hep birlikte çalıştıklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Bilinmeyen bir şeyle mücadele ediyoruz. Bu mücadeleden en çok etkilenen sektörlerin başında da turizm sektörü geliyor. Kapadokya'da, Antalya'da yabancı turist konusu iptal edilmiş. Bizim burada yapacağımız iş birliği ve güç birliğiyle esnafımızı mağdur etmememiz lazım. Bununla ilgili önerilerinizi ve taleplerinizi birinci elden öğrenmeye geldim" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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