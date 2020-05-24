Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte

Doğu Akdenizli turizmciler iç turizm için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.

Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte
24.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:29

Doğu Akdenizli turizmciler iç turizm için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Mersin'de turizmcilerin gözü şimdi sezon için verilecek tarihte. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Doğu Akdeniz'in dünyaya açılan kapısı olarak görülen Kızkalesi, 79 bin metrekare plajıyla yerli turistleri ağırlamaya hazır.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, korona virüs, turizm ve Erdemli ilçesinin turizm beldesi Kızkalesi'nde turizm hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Korona virüsten hiç şüphesiz en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini belirten Öztop, "Korona virüsten bütün ülkeler etkilendi. Dünyanın her noktasında olduğu gibi bizim ülkemizde bundan etkilendi. Özellikle etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Turizm çok sıcak bir döngü. Haliyle biz de etkilendik. Ama şükürler olsun ki hükümetimizin almış olduğu önlemler neticesinde bu virüsle alakalı çok önemli başarılar elde edildi" dedi.

Mersin'de ise Vali Ali İhsan Su ve STK'ların çok önemli çalışmaları neticesinde pandemi döneminin 'yok gibi' geçirildiğini ifade eden Öztop, "İnsanlarımız kuralları harfiyen yerine getirdi. Kızkalesi olarak hiçbir vakanın bulunmadığı bir nokta olarak bugüne kadar geldik. Bakanlarımızın almış olduğu kararlar neticesinde biz de Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği olarak yapmamız gereken çalışmaları, hem üyelerimiz hem işletmecilerle beraber yaptık. Gelecek olan misafirlerimizin sağlığı ve bizlerin sağlığı her şeyden önce geliyor. Alınan kararlar kolay değil zor, ama biz harfiyen yerine getireceğiz. Sosyal mesafe ve hijyen konusunda hassas davranacağız. Misafir otele giriş yaptığından itibaren çıkış yaptığı dakikaya kadar onları en iyi şekilde, hijyen bir şekilde ağırlayıp, tatillerini bu doğrultuda yaptırıp göndereceğiz" diye konuştu.

"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyoruz"

Turizm noktasında Mersin deyince akla doğal olarak Kızkalesi'nin geldiğini anlatan Öztop, "Kızkalesi bana göre Mersin'in dünyaya açılan kapısı. Mersin'de 321 kilometrelik sahilin en güzel kalesi Kızkalesi. Denizimiz yüzme bilmeyenlerin bile rahatlıkla kullanabilecekleri bir yapıya sahip. Altın sarısı kumumuz var. 79 bin metrekare müthiş bir plajımız var. 321 kilometrelik kıyı şeridinin en güzel plajı Kızkalesi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor" şeklinde konuştu.

İşletmelerin hazırlıklarını sürdürdüğünü birçok sektörde yavaş yavaş düzelmelerin olduğunu ifade eden Öztop, "Bizler de Kızkalesi olarak hazırız. Sadece otellerde değil plajlarda da hazırlıklarımızı yaptık. Şezlong aralarındaki mesafelerden tutunda çalışacak olan arkadaşların maskesine varıncaya kadar detayları düşünerek hareket ettik" dedi.

Turizm işletmecilerinden Yiğit Gökşen de, "Kızkalesi pandemi sonrası turizme hazırlık aşamasında. Buradaki birçok işletme turistleri bekliyor. Kızkalesi çok özel ve güzide bir mekanımız. Restorasyonumuz bitti, sahiller temizlendi. Pandami sürecini hükümetimizin önlemleriyle oldukça yumuşak geçiriyoruz. İnanıyoruz ki haziran ortalarına doğru sezon açılacak. İşletme olarak tadilatlar yapıyoruz, yönetmeliklere göre hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ak Parti Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 09:29:56. #1.15#
title