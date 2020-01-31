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Turizmcilerin Bursa ilgisi

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan 24'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Bursa Hamamları temalı stantla yer alan Bursa'ya yerli ve yabancı turizmciler büyük ilgi gösterdi.

31.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:22
Turizmcilerin Bursa ilgisi

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan 24'üncü Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Hamamları temalı stantla yer alan Bursa'ya yerli ve yabancı turizmciler büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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