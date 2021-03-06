Turizmcilerden kontrollü normalleşmede "kurallara uyalım" çağrısı
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Turizmcilerden kontrollü normalleşmede "kurallara uyalım" çağrısı

06.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:11
Turizmcilerden kontrollü normalleşmede

Deniz, kum ve güneş destinasyonun yanı sıra tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ile dünyanın dört bir köşesinden turist çeken Muğla'da turizmciler, nisan ayında başlayacak yeni sezon öncesi vatandaşlara kurallara titizlikle uymaları çağrısında bulundu.

Deniz, kum ve güneş destinasyonun yanı sıra tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ile dünyanın dört bir köşesinden turist çeken Muğla'da turizmciler, nisan ayında başlayacak yeni sezon öncesi vatandaşlara kurallara titizlikle uymaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre turuncu kategoride yüksek riskli grupta yer alan Muğla ve ilçelerinde tedbir ve denetimler artırıldı.

Kentte Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, turuncu kategoriden sarıya, daha sonra maviye geçmek için çaba gösteriyor.

Bu yıl da zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifika Programı ile yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan sektör temsilcileri, geçen yıla göre daha fazla turistin konuk edileceğini düşünüyor.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, AA muhabirine, nisan ayından itibaren uçuşların da açılmasıyla birçok ülkeden Muğla'ya büyük hareketliliğin yaşanacağını söyledi.

Tedbirlere uyulmasıyla Muğla'nın iyi bir sezon geçireceğine inandıklarını belirten Ayaz, "Nisan ayında Dalaman Havalimanı'na planlanan 62 uçuş var. Bu uçuşlarla 11 bin yolcunun gelmesi bekleniyor. Ağırlık olarak Rusya başta olmak üzere Ukrayna ve Almanya'dan misafirlerimiz gelecek." dedi.

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur ise geçen turizm döneminde Dalyan'da alınan tedbirlerle yüzde 50 oranında doluluk sağlandığını hatırlattı.

Salgının etkilerin azalması ve bu yıl bölgeye planlanan yeni destinasyonların başlamasıyla iyi bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini dile getiren Yağmur, "Nisan ayından itibaren bölgemizde biz de hareketlilik bekliyoruz. Özellikle vatandaşların ve esnaflarımızın kurallara sıkı sıkı sahip çıkması ve uymasıyla biz de bu süreci iyi bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ise risk haritasında bölgenin turuncu renkte olduğunu işaret ederek, yaz sezonuna yaklaşıldığına dikkati çekti.

Yurt dışından Milas-Bodrum Havalimanı'na uçuşların 10 Nisan'da başlayacağını anlatan Aslan, "Nisan ayında planlanan 40'a yakın uçak var. Eğer yaz sezonuna güzel girmek ve sağlıklı başlamak istiyorsak kurallara muhakkak uymamız gerektiğine inanıyorum. İşletmeler açıldı evet ama tedbirli hareket etmek lazım. Çünkü turist güvenli ve sağlıklı bölgeye seyahat eder. Eğer bu konuda kendimiz öncelikle dikkat edersek gelen misafirlerimiz de buna paralel olarak rahat eder." ifadelerini kullandı.

Nisan ayında planlanan uçuşların Bodrum'un hangi renkte kalacağına da bağlı olduğunu aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Buranın sağlıklı bölge olması lazım ki sağlıklı bir turizm sezonu yaşayalım. Hep birlikte tedbirlere dikkat etmemiz lazım. Hep birlikte bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor ki bu uçaklar nisan ayında başlasın. Çünkü başladıktan itibaren gelen insanlar da buranın sağlıklı olduğunu, kurallara uyulduğunu görünce bu da daha fazla insanı beraberinde getirecektir."

Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın turistlere güven sağladığını vurgulayan Aslan, "Aşılama çalışmaları da devam ediyor. Kurallara uyarsak ve iyi bir şekilde başlayacak olursak bizi 2020 yılından çok daha iyi bir sezon bekliyor." dedi.

"Vaka sayılarının azalması için kurallara uyulması şart"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sarıl da vaka sayısının azalması için kurallara uyulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Tedbirlere uyarak turizm sezonuna girmeden önce Muğla'nın önce sarıya daha sonra maviye çevrilmesi gerektiğine işaret eden Sarıl, "10 Nisan itibarıyla charter uçuşları başlayacak. Bu uçuşlar başlayana kadarki o süreç bizim için çok önemli. Birincisi vakaları düşürmemiz gerekiyor. İkincisi açılan mekanların kurallara uyduğunu, uymaya da devam ettiğini insanlarımıza göstermemiz, bu denetlemeleri yapan herkese destek olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Sarıl, iyi bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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