Turizmcilerden "güvenli turizm sertifikası" seferberliği
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Turizmcilerden "güvenli turizm sertifikası" seferberliği

Turizmcilerden "güvenli turizm sertifikası" seferberliği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ve dünyada da ilk olan Güvenli Turizm Sertifikası otellere dağıtılmaya başladı.

24.07.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:15

Turizmcilerden "güvenli turizm sertifikası" seferberliği

MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ve dünyada da ilk olan Güvenli Turizm Sertifikası otellere dağıtılmaya başladı. Güvenli Turizm Belgesine başvuran otel sayısı 2 bin 665 olarak görülürken, Belge alan otel sayısı ise bin 629 olduğu bildirildi. Belgeleme sürecinin devam ettiği otel sayısı da bin 36 olduğu öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında zorunlu kılınan Güvenli Turizm Sertifikaları otellere verilmeye başlandı. Sertifika almak için başvuran turizm kentleri arasından en çok başvuru ise Bodrum'dan olduğu öğrenildi. Koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar ve kafeler, tur ve transfer araçları olmak üzere üç ayrı kategoride sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk açısından Güvenli Turizm Belgesi verilmeye başlandı. Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu onaylı 15 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından, yapılan başvurular üzerine denetimler sonucunda alınıyor.

Türkiye genelinde Güvenli Turizm Belgesine başvuran otel sayısı 2 bin 665 olarak görülürken, Belge alan otel sayısı ise bin 629 olduğu bildirildi. Belgeleme sürecinin devam ettiği otel sayısı da bin 36 olduğu öğrenildi.

Bodrum'da güvenilir turizm

Türkiye'de güvenilir turizm belgesi almak için en çok başvuruların yapıldığı bölgelerin başında ise Turizmin göz bebeği Bodrum oldu. 76 konaklama tesisi Güvenli Turizm Belgesi alırken, 46 tesis ise belge sürecine devam ettiği öğrenildi. Birçok otel Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı önlem aldı. Otellerde salgına karşı alınan önlemler ise en üst seviyede tutulduğu görüldü. Sosyal mesafeye uymayan yerli ve yabancı turistler otellerde görevlendirilen personeller tarafından gün boyu uyarılarda bulunulduğu görüldü.

Bodrum Otelciler ve yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Ticaret Odası otelciler mesleği komite üyesi Alişir Şahin Bodrum'un güvenilir turizmin adresi olduğunu ifade ederek " Güvenli turizm sertifikası Dünya'da ilk Türkiye'de uygulanıyor. Çok başarılı bir şekilde alt yapısı hazırlanmış durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 50 odanın üzerinde olan otellere güvenli turizm sertifikası zorunlu oldu. Bodrum'da ki oteller hemen hazırlıklarını tamamladı. 76 otelimiz güvenli turizm sertifikasını aldı. 46 otel ise inceleme süreci devam ediyor. Turizm sezonu geç açıldığı için şu anda hızlı bir şekilde sertifikasyon sistemi devam ediyor. Güvenli tatil için tüm Bodrum'da çalışan Türkiye'de konaklama ve turizmde görev yapan personeller eğitime başladı. Herkes bilinçli bir şekilde Bodrum'a gelecek misafirler bekleniyor. Sosyal mesafe, hijyen ön planda. Bodrum'da bütün tesisler uyguluyor" dedi.

Yerli turistler acil rezervasyon yaptırsın

Şahin Bodrum'a gelen yerli turistlerin hızlı bir şekilde rezervasyon yaptırmalarını isteyerek "Bodrum'da çoğunlukla iç pazara yönelik olduğu için herkes şu anda duyarlı bir şekilde tatillerini yapıyor. Şu anda Avrupa kapılarını açmaya başladı. İngiltere ve Ukranya uçuşlara başladı, Almanya yakın bir zamanda başlayacak. Bu bölgeye yabancı turiste gelmeye başlayacak. O yüzden yerli misafirlerimizi biran önce rezervasyonlarını yapmaları konusunda uyarıyorum. Ağustos ayında yoğunluk yaşanacak" dedi.

Mio Bianco otel genel Müdürü Nihat Terzi güvenilir turizm sertifikalarını aldıklarını ifade ederek " Sertifikamızı 15 gün önce aldık. Biz otelimizi 15 Haziran'da açtık. Sağlık Bakanlığının ve Kültür Turizm Bakanlığının belirlediği firmalardan bir tanesini tercih ederek başvurularımızı yaptık. Sertifika önce gönüllülük esasına dayalıydı. Biz o zamanlar başvurumuzu yapmıştık. Sertifika almak için tüm prosedürleri yerine getirdik. Misafirlerimiz güvenli bir şekilde otelde konaklamalarını sağlamak adına elimizden gelen tüm önlemleri aldık. Bunun üzerine gelen ekipler bizim sertifika almamızı teyit ederek güvenilir turizm sertifikasını verdiler. Güvenle ve memnuniyetle bu sertifikamızı misafirlerimize gösteriyoruz. Sertifika kriterlerine gün ve gün uymaktayız ve Kovid-19 dönemi bitene kadar bu hastalık bitene kadarda kriterler ne gerekiyorsa tüm personelimiz olarak Karaderililer şirketler gurubu olarak çalışan tüm personellerimiz bu kriterlere uyuyor, uymak içinde elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Misafirlerimiz güvenli bir şekilde tatillerini yapıyorlar. Hem çok mutlular hem de çok güvendeler. Rezervasyonlarımız her gün artarak gidiyor. Şu anda yüzde 80 doluluğa ulaştık. Kurban Bayramında daha da fazla bir misafirin geleceğini düşünüyorum. Ağustos ayındaki istatistiklerde bunu gösteriyor. Eylül sonuna kadarda otelimizi açık tutmayı planlıyoruz" dedi.

Ambrosia oteli Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Kılıç ise güvenli turizm için sertifikanın şart olduğunu söyleyerek "Bizde tüm Türküye ve bütün dünya gibi bizimde işletmemiz pandemi döneminde kapalıydı. Sonrada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın genelgesinde sonra Kovid-19 sertifikası olan güvenli turizm sertifikası için müracaatımızı yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı firmalarca yapılan denetimler sonucunda sertifikamızı aldık. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, Kovid-19 salgınına karşı tamamıyla uygun hale getirdik otelimizi. Bakanlık onaylı firma denetimleri yaptı. 2 hafta içerisinde Kültür ve Turizm Bakanımızın onayı ile sertifikamızı aldık. Sertifikamızı aldıktan sonrada otelimizi hizmete açtık. Şu anda misafirlerimizi kabul etmeye başladık. Allah'a şükür şu anda çok iyi gidiyor, inşallah böyle devam eder" dedi.

Turizmcilerden 'güvenli turizm sertifikası' seferberliği

Kaynak: İHA

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