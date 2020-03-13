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Turizmcilerden Bakan Ersoy'un açıklamasına destek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, koronavirüs salgını dolayısıyla turizm sezonunun nisan ayının sonuna kadar ertelenmesi görüşüne, turizmcilerden destek geldi.

13.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:46
Turizmcilerden Bakan Ersoy'un açıklamasına destek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, koronavirüs salgını dolayısıyla turizm sezonunun nisan ayının sonuna kadar ertelenmesi görüşüne, turizmcilerden destek geldi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Tahtalı Dağı'nın 2365 metrelik zirvesinde düzenlenen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) toplantısında konuşan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, zaten ölü sezon olarak nitelendirilen mart ve nisan aylarındaki kaybın, virüsten dünyanın kurtulması ile kalan 8 aylık dönemde çok rahat telafi edileceğini söyledi. POYD Başkanı Atmaca, "İptaller yaşıyoruz, satışlar azaldı, bir iki kongremiz iptal oldu. Nevruz dönemini kaybettik. Dün Bakan Bey açıklama yaptı. Açılmayan otellerin nisan sonuna ötelenmesi, çok otelli grupların otellerini azar azar açması yönünde. Bu zaten geçen hafta itibarıyla konuştuğumuz konulardı. Gelinen noktada kısa vadede dediğim gibi öncelikle Nevruz'u kaybettik. Şimdi gelinen nokta mart ayını kaybettik. Öncelikle insan sağlığı geliyor. Turizm, ticaret bunların hepsi yerine gelir ama binlerce insan öldü, yüz binlerce insan negatif etkilendi ve benim tek dileğim bir an önce bundan kurtulmak. Düşük sezon olarak addettiğimiz mart ve nisan zaten çok yoğun turist, çok yoğun gelirin olduğu aylar değildi. Mart ve nisandaki kayıplarımızı sezonun geri kalan 8 ayında çok rahat bertaraf edebiliriz. Yeter ki bu dertten kurtulalım" diye konuştu.

YORULMAZ: KONUYA BÖLGE BÖLGE BAKMAK LAZIMPOYD ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı ve turizmci Volkan Yorulmaz ise bu konuyu bölge bölge incelemek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Çünkü Kemer nezdinde bakarsak, Kemer zaten nisan sonu hareketlenen bir destinasyon. Dolayısıyla en fazla 10 yada 15 gün nisan başı açabilecek oteller öteleyecektir. Dolayısıyla Kemer bölgesinde çok büyük kayıp yok. Yüzde 90 otel zaten nisan sonu açıyordu. Yine Nisan sonunda açacak. Yüzde 10'luk kongre, toplantı salonu olan tesislerde belki sıkıntı vardır. İptal edilen kongreler, toplantılar tabii ki moral bozuyor. Ama dediğim gibi yüzde 90 sezonu biz zaten nisan sonu açıyorduk. Bölge bölge baktığımızda golf sezonunun en cafcaflı döneminde golfçüleri rahatsız etti, zorladı. Bu tip durumlarda butik oteller, daha farklı turizm yapan işletmeler avantajlı duruma geçecek."TOPALOĞLU: KEMER ÇOK FAZLA ETKİLENMEZ

Kemer Belediye Başkanı ve KETAV Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'deki otellerin büyük bölümünün nisanın 15'inden sonra açıldığını belirterek, "Martta açılan birkaç tane vardı ama onlar da biliyorsunuz Nevruz olayından dolayı bu sene İran'dan sıkıntı olunca buraya gelemedi. Nisanın 15'inden sonra açacağımız için çok fazla etkilemeyecek. Ben turizmci arkadaşlarla da görüşüyorum tek tük iptaller var ama koltuk iptali olmadığını söylüyorlar. O bizim için sevindirici. Kaymakam beyle dün, bugün toplandık, bölgede neler yapabiliriz diye. Biz belediye olarak tüm okulların steril olarak ilaçlanmasını yapacağız. Camilerimiz dışında tüm devlet kurumlarımızın da ilaçlamasını yapacağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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