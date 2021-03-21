Turizmciler yaz aylarından umutlu
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Turizmciler yaz aylarından umutlu

21.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:29
Turizmciler yaz aylarından umutlu

Korona virüs salgını birçok sektörde işleri durma noktasına getirirken, bunlar arasında turizm sektörü de yer alıyor.

Korona virüs salgını birçok sektörde işleri durma noktasına getirirken, bunlar arasında turizm sektörü de yer alıyor. İşlerinin oldukça darbe aldığını ancak bu yaz ayları için oldukça umutlu olduğunu belirten Zeynep Uğurlu Çiçen, "Pandemi turizmi oldukça kötü etkilese de yaz aylarına umutla bakıyoruz" dedi.

Korona virüs pandemisi birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bunlar arasında otelcilik ve turizm sektörü de yer alıyor. Turistlerin pandemi nedeniyle gelmediğini belirten Zeynep Uğurlu Çiçen, "Pandemi turizmi oldukça kötü etkilese de yaz aylarına umutla bakıyoruz. İnsanların planları vardı, bunlar pandemiyle birlikte ertelendi. Bu iyi mi oldu diye sorarsak. Kimi sektör için iyi, kimi sektör için kötü oldu. Mesela turizm işi yaptığımız için kötü oldu. Biz beklemeye aldık yani bu pandemi turizm sektörünü bayağı bir vurdu. Yurt dışından kimse gelmedi, bunun için de oteller kapandı. Otelin içinde birbiriyle bağlantılı birçok şey bulunuyor. Ama ben bu yazdan çok umutluyum" diye konuştu.

"Pandemi sürecinde yurt dışı projelerini tamamen kestik"

İç mimar ve tasarımcı olan Çiçen, turizm sektörü kötü etkilense de inşaat alanında yaptıkları çalışmalara devam ettiklerini, bu süreçte insanların isteklerinin korona virüs pandemisine göre şekillendiğini belirterek, "Zaten inşaat sektörü devam etti, durmadı. İnşaat sektöründe biz hizmet verdik. Kendi inşaatlarımızı yaptık, biz bu arada pandemi sonrasına da hep hazırlık yaptık. Şu anda da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte insanlar virüsten, pandemiden sıkıldı. Artık gerçekten diyorlar ki sıkıntıdan öleceğiz. O yüzden insanlarda bir ev yapma isteği arttı. Önceden güzel ve gösterişli olsun istiyorlardı. Şimdi ise kullanışlı olsun, bahçe olsun, kullanabileceği alanlar olsun. Evde çok vakit geçiriyorlar. Artık insanlar eve de alıştı. Onlara soruyorum yasaklar bitiyor, 'Biz alıştık zaten' diyorlar. Kendilerine artık zaman ayırdılar, pandemi öncesi ve sonrasını ayırabiliyoruz. İnsanların isteklerinde fark var, bu dekorasyona da yansıdı. Eskiden daha görsel işler yaparken, şimdi daha çok işlevsel işler yapıyoruz. Pandemi sürecinde yurt dışı projelerini tamamen kestik bu süreçte ama önümüzdeki ay açacağız otellerimizi ve yurt dışı projelerine de start vereceğiz. Eskiden yurt dışından kumaş ve mobilya isterlerdi, onlar bile durdu. Sadece aksesuar gidiyor yurt dışına. Bize 'gel şu şekilde bir yer yapalım' sözleri azaldı. ya bunları iptal ettiler ya da bunlar askıya alındı. Bakü'de bir proje vardı, 5 veya 6 senedir devam ediyordu. Araya pandemi girince bu proje tamamen durdu. Bana yazmaya başladılar ne zaman start alıyoruz diye. Hem yazın gelmesiyle hem de bu pandeminin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla isteklerinde bir artış oldu" diye konuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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