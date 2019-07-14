Turizmciler, Yavaş'a taleplerini iletti

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kent turizminin geliştirilmesine yönelik taleplerini iletti.

ATİD'den yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Birol Akman ve beraberindeki heyet, Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, öncelikli olarak Ankara'nın bir tanıtım filmine ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Akman, "Ankara'nın 24 saat yaşayan bir şehir olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankaralı turizmciler olarak, kentin marka bilinirliliğini artırıcı çalışmalar beklediklerine işaret eden Akman, kentin turizminin gelişmesi için hep birlikte çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti. Bugüne kadar katıldıkları yurt içi ve dışı turizm fuarlarında Ankara'yı sadece ATİD'in temsil ettiğine değinen Akman, bu konuda da belediyeden destek beklediklerini belirtti.

Ankara'da uluslararası bir festival düzenlenmesinin Başkent'in tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Akman, diğer illerde de "Başkent Günleri" düzenlenerek kentin turizm potansiyelinin birebir anlatılabileceğine dikkati çekti. Kale ve çevresinin restorasyon işlemlerine hız verilmesi gerektiğinin önemli olduğunu belirten Akman, şunları kaydetti:

"Ankara'nın 24 saat yaşayan bir şehir olmasını istiyoruz. Özellikle şehrin aydınlatılması, yaşayan şehir olma özelliği için gerekmektedir. Ankara'nın 'gri şehir' imajından kurtarılması için gerçekleştirilecek rengarenk organizasyonlarla kentin yaşayan bir şehir olmasının sağlanması, kent turizminin gelişmesi için çok önemlidir."

Fuar alanlarının açılmasını istediklerini belirten Akman, bununla birlikte Ankara'da kongre turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da hız kazanması gerektiğine işaret etti.

Söz konusu ziyarette Akman, Ankara'dan diğer ülkelere direk uçuş sayısının artırılmasına yönelik taleplerini de iletti.

Kaynak: AA