Turizmciler 'Teşvik'i Sevdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' kapsamında Muğla'da 2017 yılında 30 bin istihdam hedef gösterilmişti. Dönemin Muğla Valisi Amir Çiçek'in görev süresi içinde üzerinde durduğu en önemli çalışma arasında yer alan 'istihdam seferberliği' sonuçlarına göre Muğla işveren başına 3,5 kişilik ek istihdam ile Türkiye birincisi, istihdam artışı sıralamasında ise 73 bin 440 kişi ile Türkiye'de ilk 5 il arasında yer aldı.



İşbaşı eğitim programlarına 15 milyon TL ödeme yapıldı



Çalışma ve İş Kurumu Muğla İl Müdürü İlyas Sarıyerli, kurumun 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdiği ve Menteşe Öğretmenevi'nde basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, hedefin 30 bin olarak belirlendiğini söylerken, belirlenen hedefi ikiye katladıklarını açıkladı. Sarıyerli, "Bir mesleki eğitim programı olması yanında aynı zamanda özel sektöre istihdam teşviki de olan İşbaşı Eğitim Programında Muğla 2016 yılında Türkiye 3'üncüsü iken 2017 yılı hedefi 3 bin olmasına rağmen 4 bin 700 kişilik işbaşı eğitim programı düzenlendi. Programdan faydalanan 2 bin 948 kişi kalıcı istihdama dönüştüğü program kapsamında 15 milyon 300 bin TL ödeme gerçekleştirildi" dedi.



Girişimcilik eğitimi alan 313 kişi kendi iş yerini açtı



Mesleki eğitim kurslarına da değinen İş-Kur Muğla İl Müdürü Sarıyerli, "Çocuk giysileri dikim elemanı, bakır işleme ve süslemecisi, çini süsleme, budamacı, el nakışı, aşçı yardımcılığı, doğalgaz tesisatçılığı ve daha birçok farklı meslekte bin 6 kişi mesleki eğitimden yararlanırken, katılımcılara 1 milyon 500 bin TL harçlık verilmiştir. 2017 yılında girişimcilik eğitimlerimizden faydalanan bin 852 kişi olmakla birlikte son 5 yılda eğitim alan 2 bin 925 kişiden 313'ü kendi iş yerlerini açarak istihdam sağlamaya başlamıştır" dedi.



Turizmde istihdam



İş-Kur Müdürü Sarıyerli, 2017 yılında gerçekleşen 73 bin kişilik istihdamın yaklaşık 50 bininin turizm alanında istihdam edildiğini açıkladı. Sarıyerli, 73 bin kişinin yüzde 79'unun turizm alanında istihdam edildiğini, bunun da yaklaşık 50 bin kişiye tekabül ettiğini söyledi. İstihdamın turizm alanında yoğunlaşmasının nedeninin ise turizmcilere verilen teşvikten yararlanmalarından kaynaklandığı açıklandı.



Toplum Yararına Programı için 35 milyon TL



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce Muğla'da belediyeler ve kamu kurumlarına 2017 yılında Toplum Yararına Programı kapsamında 3 bin 125 işçi yerleştirildiğini belirten Sarıyerli, bunun karşılığında kurumdan 35 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı. Program çerçevesinde ağaçlandırma, çevre düzenlemesi, parke taşı döşeme, tohum üretimi, fidan dikimi yapıldığını açıkladı.



İşsizlik sigortası ödemeleri



Belli bir iş yerinde çalışırken, iş bıraktırılan veya bırakan çalışanlara 2012 yılında 2 bin 382 kişiye 11 milyon 984 bin 644 lira ödeme yapılırken, 2017 yılında bu rakamın 6 bin 53 kişiye 51 milyon 444 bin 601 lira ödeme yapıldığı açıklandı. Hibe destek konusunda da bilgi veren Sarıyerli, Marmaris Bozburun'da balıkçılık yapan engelli vatandaşa 28 bin 165 TL, Yatağan'da eski hükümlü vatandaşa da Sakız Koyunu projesi kapsamında 26 bin 600 TL hibe destek verildiğini söyledi. - MUĞLA