Turizmciler tam kapanma tedbirlerini değerlendirdi
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Turizmciler tam kapanma tedbirlerini değerlendirdi

Turizmciler tam kapanma tedbirlerini değerlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam duyurulan tam kapanma tedbirleri ile ilgili değerlendirmede bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, pandeminin en çok turizm sektörünü etkilediğini, son alınan kapanma kararlarının Ramazan Bayramı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam duyurulan tam kapanma tedbirleri ile ilgili değerlendirmede bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, pandeminin en çok turizm sektörünü etkilediğini, son alınan kapanma kararlarının Ramazan Bayramı da kapsamasından dolayı yine en fazla olumsuz etkinin seyahat acentaları ile turizm sektörüne olacağını söyledi.

Pandeminin ilk günlerinde, pandeminin bölge turizmcilerine ve esnafımıza etkisinin yaklaşık 20 ay olacağını ifade ettiklerini hatırlatan Volkan Kantarcı "İki ay önce ise konuyla ilgili olarak, önümüzdeki Ramazan Bayramı ve sonrasında dış hat uçuşları ile yapılan hazırlıklara göre beklentimizin yüksek olduğunu, iç turizmde de ciddi hareketlilik beklediğimizi belirtmiştik. Nisan ayında yani bugünlerde beklenen pandemideki 3. zirve ile ilgili olarak gereken tedbirlerin erkenden alınması gerektiğini ve Bayrama kadar ülke olarak uygun hale gelmemiz gerektiğini gündeme getirmiştik. Bugüne kadar alınan tedbirlerde maalesef etkili sonuç alınamadı, şimdi duyurulan tam kapanma bayramı da kapsamakta, dolayısıyla bayramı da kaybettik" dedi.

Kantarcı, bayram döneminde oldukça fazla rezervasyon yapıldığına dikkat çekerek "Bir nebze olsun nakit girdisi gerçekleşmekteydi. Şimdi gerçekleşecek iptallere bağlı olarak ödeme iadeleri nasıl olacak ' Müşteriler seyahat acentalarımızdan ödemelerini geri isteyecekler, peki havayolu şirketleri ve oteller iadeleri hemen yapabilecekler mi ' Yoksa geçen yıl yaşadığımız sorunları bu çok zor günlerde yine yaşayacak mıyız ' Diğer yandan genelgeye göre bankalar, adliye, noterler açık ama muafiyet kapsamında bulunanlar dışında tüm ticari işyerleri ve ofislerimiz kapalı. Bunlar nasıl olacak ' Bunun gibi bir çok detay ve belirsizlik var. Tüm bu konularla ilgili uygun düzenlemeler yapılması şart. Yoksa ciddi sorunlar yaşanır. TBMM Genel Kurulunda bir düzenleme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sürecin başından itibaren devletin çeşitli destekler verdiğini hatırlatan Kantarcı "Bunların en önemlilerinden birisi Kısa Çalışma Ödeneği oldu. Hem işletmelerin ayakta kalabilmesi hem de istihdamın korunabilmesi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında üç ay daha devam edilmesi kararı bu zor dönemde bizleri ziyadesiyle memnun etti.Turizm sektöründe KDV indiriminin devam etmesi de çok olumlu oldu. Pandeminin ilk gününden itibaren sorunları yetkili makamlara iletilme ve çözümü konusunda emek verenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Başta sağlık ve ekonomik olmak üzere her yönüyle zor günler, zamanlar geçiriyoruz. Artık herkesin umudu, beklentisi tam kapanma sonrası beklenen vaka rakamlarına gerilememiz, diğer taraftan aşılama sayılarındaki artışın devam etmesiyle sağlıklı günlere ulaşıp, turizm hareketliliğinin ve ekonominin biran önce canlanması. Bu yaz sezonunda meslektaşlarımızın iki yılın zararlarını mümkün olduğunca telafi edebilmelerini umuyorum" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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