Turizmciler Sarıkamış'a suni karlama istiyor

Türkiye'nin birçok kayak merkezinde sezon açılışları yapılırken, Sarıkamış'ta yeterince kar olmaması ve sezon açılışının bir türlü yapılamaması suni karlama sistemini yeniden gündeme getirdi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan ve Dünya'da Alplerden sonra kristal kara sahip olan Sarıkamş'ta yeterince kar olmayınca sezon açılışı da bir türlü yapılamıyor.

Uzun yıllardan beri Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne suni karlama sistemi kurulmasını isteyen kayak merkezinde bulunan turizmciler, yetkililerden biran evvel Sarıkamış'a suni karlama sistemi kurulmasını istiyor. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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