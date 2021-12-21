Turizmciler Sarıkamış'a suni karlama istiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turizmciler Sarıkamış'a suni karlama istiyor

Turizmciler Sarıkamış'a suni karlama istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türkiye'nin birçok kayak merkezinde sezon açılışları yapılırken, Sarıkamış'ta yeterince kar olmaması ve sezon açılışının bir türlü yapılamaması suni karlama sistemini yeniden gündeme getirdi.

Türkiye'nin birçok kayak merkezinde sezon açılışları yapılırken, Sarıkamış'ta yeterince kar olmaması ve sezon açılışının bir türlü yapılamaması suni karlama sistemini yeniden gündeme getirdi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan ve Dünya'da Alplerden sonra kristal kara sahip olan Sarıkamş'ta yeterince kar olmayınca sezon açılışı da bir türlü yapılamıyor.

Uzun yıllardan beri Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne suni karlama sistemi kurulmasını isteyen kayak merkezinde bulunan turizmciler, yetkililerden biran evvel Sarıkamış'a suni karlama sistemi kurulmasını istiyor. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title