Turizmciler Rus turistlerden umutlu
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Turizmciler Rus turistlerden umutlu

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi
Turizmciler Rus turistlerden umutlu

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Rusya'dan Antalya'ya gelmesi beklenen büyük bir turist potansiyeli olduğunu bildirdi.

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Rusya'dan Antalya'ya gelmesi beklenen büyük bir turist potansiyeli olduğunu bildirdi.

Yağcı, yaptığı açıklamada, Rusya'da düzenlenen Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'na (MITT) Türkiye'nin en geniş heyetle katılan ülke olduğunu belirtti.

Fuarın bu yıl ilk yüz yüze gerçekleşen turizm etkinliği olması açısından önemine işaret eden Yağcı, pazarın önemli aktörleriyle buluşma olanağı bulduklarını kaydetti.

Yağcı, Moskova'daki Crocus Expo'da Rus ziyaretçilere Türkiye'yi ve çeşitli alanlardaki turizm olanaklarını tanıttıklarını ifade etti.

Rus pazarının Türkiye için önemli olduğuna dikkati çeken Yağcı, "Fuarda edindiğimiz izlenimlere göre Rusya'dan Antalya'ya gelmeyi bekleyen büyük bir potansiyel var. Kısıtlamaların ardından en hızlı geri dönüşü alacağımız bir pazar olacak. Fuarda tur operatörleri, uçak firmaları ve Rusya Tanıtma Müşavirliği ile temaslarımızı sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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