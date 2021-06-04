Turizmciler, Rus misafirleri ağırlamak için uçuşların tekrar başlamasını bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Turizmciler, Rus misafirleri ağırlamak için uçuşların tekrar başlamasını bekliyor

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Türk turizm sektörünün temsilcileri, Rusya ile kısıtlanan uçuşların yeniden başlaması için gün sayıyor.

Türk turizm sektörünün temsilcileri, Rusya ile kısıtlanan uçuşların yeniden başlaması için gün sayıyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, turistlere "sağlıklı ve güvenli" turizm hizmeti sunuluyor.

Kentte turizm sezonunun başladığı bir dönemde Rusya'dan gelen normal ve charter uçuşların 21 Haziran'a kadar sınırlandırılması turizmcileri şaşırttı.

Özellikle Ruslar için vazgeçilmez tatil merkezi olan Antalya'ya geçen yıl salgına rağmen gelen 3,5 milyon turistin 1,5 milyonunu Ruslar oluşturdu. Kenti bu yılın ilk dört ayında ziyaret eden 445 bin 671 yabancı turistin 296 bin 131'i de Ruslardan oluştu.

Antalya'da tatil yapmak için rezervasyon yaptıran Rus misafirler, uçuşlara yönelik kısıtlamanın uzatılmasıyla rezervasyonlarını iptal etmeyerek tarihleri erteledi.

Karardan tatilcilerin de olumsuz etkileneceğini belirten turizmciler, uçuşlara yönelik kısıtlamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyor.

"Ruslar ülkemizde tatil yapmak için çok istekliler"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, Rusya pazarının önemli olduğunu söyledi.

Sadece Rusya'ya bağlı bir turizm hareketi yaratmanın, bu dönemlerde endişe yaratıcı olduğunu öğrendiklerini anlatan Kavaloğlu, "Rusya'ya alternatifler üreterek yolumuza bakmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak Rus turistler ülkemizde tatil yapmak için çok istekliler." dedi.

"Rusya'dan yılda 4 defa tatile gelen misafirlerimiz var"

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin operasyon müdürü Levent Mecit de otellerinde Rusya'dan yılda dört defa tatile gelen misafirleri olduğunu dile getirdi.

Rusların tatil için Antalya'ya gelmek istediğini vurgulayan Mecit, "Geçen sene 'bir değişiklik yapıp başka ülkeye gidelim' diyen misafirlerimizin bile bizim değerimizi daha iyi anladığını, buraya gelmek için can attığını biliyoruz. Acentelerin kayıtlarına göre Rusya'dan 1-30 Haziran için 400-500 bin civarında rezervasyon olduğunu biliyoruz. Uçuş yasağı olunca rezervasyonlarda kaydırmalar oluyor." dedi.

Rus misafirlerin Türkiye'yi çok sevdiğini kaydeden Mecit, turistlerin dört gözle uçuş kısıtlamasının kalkmasını beklediğini bildirdi.

Uçuş yasağı kalkınca Rusya'dan ciddi bir atılım olacağını aktaran Mecit, "Ruslar, netleşmiş rezervasyonlarını iptal etmek yerine uçuş planına göre ertelemeyi tercih ediyorlar. Bizim için sevindirici çünkü Türkiye'den vazgeçmediklerini gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Tüm oteller hazır"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da her şey kontrol altındayken, güvenli turizm sertifikasıyla ciddi işler başarmışken seyahat kısıtlaması olmaması gerektiğini vurguladı.

Tüm otellerin hazır olduğunu ve misafirlerini beklediğini anlatan Atmaca, şunları kaydetti:

"Hem Rusya hem Avrupa pazarının açılması için gün bekliyoruz. Sektörün zor günleri atlatması gerekiyor. Rusya çok dinamik bir pazar. Ruslar da Avrupalılar da Türkiye'ye gelmeyi çok istiyor, bunun için sadece uçuşların açılması gerekiyor. Seyahat yasakları tüketicinin elini, kolunu bağlıyor. Umarım en kısa zamanda bu yasaklar kalkar ve insanlar yine bu cennet vatanda tatil yapmaya devam eder."

Turizmciler, Rus misafirleri ağırlamak için uçuşların tekrar başlamasını bekliyor
Turizmciler, Rus misafirleri ağırlamak için uçuşların tekrar başlamasını bekliyor
Turizmciler, Rus misafirleri ağırlamak için uçuşların tekrar başlamasını bekliyor
Turizmciler, Rus misafirleri ağırlamak için uçuşların tekrar başlamasını bekliyor
Turizmciler, Rus misafirleri ağırlamak için uçuşların tekrar başlamasını bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' olarak bilenen 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu
Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' olarak bilenen 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için tüm paydaşların katılımıyla ortak eylem planı hazırlanacak
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için tüm paydaşların katılımıyla ortak eylem planı hazırlanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Demet Akalın İlker Kaleli Kenan Doğulu
Spor Gervinho Mert Günok Fatih Terim Nihat Özdemir Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turizmciler, Rus misafirleri ağırlamak için uçuşların tekrar başlamasını bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 12:33:16. #1.13#

title