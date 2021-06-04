Turizmciler, Rus misafirleri ağırlamak için uçuşların tekrar başlamasını bekliyor

Türk turizm sektörünün temsilcileri, Rusya ile kısıtlanan uçuşların yeniden başlaması için gün sayıyor.

Türk turizm sektörünün temsilcileri, Rusya ile kısıtlanan uçuşların yeniden başlaması için gün sayıyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, turistlere "sağlıklı ve güvenli" turizm hizmeti sunuluyor.

Kentte turizm sezonunun başladığı bir dönemde Rusya'dan gelen normal ve charter uçuşların 21 Haziran'a kadar sınırlandırılması turizmcileri şaşırttı.

Özellikle Ruslar için vazgeçilmez tatil merkezi olan Antalya'ya geçen yıl salgına rağmen gelen 3,5 milyon turistin 1,5 milyonunu Ruslar oluşturdu. Kenti bu yılın ilk dört ayında ziyaret eden 445 bin 671 yabancı turistin 296 bin 131'i de Ruslardan oluştu.

Antalya'da tatil yapmak için rezervasyon yaptıran Rus misafirler, uçuşlara yönelik kısıtlamanın uzatılmasıyla rezervasyonlarını iptal etmeyerek tarihleri erteledi.

Karardan tatilcilerin de olumsuz etkileneceğini belirten turizmciler, uçuşlara yönelik kısıtlamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyor.

"Ruslar ülkemizde tatil yapmak için çok istekliler"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, Rusya pazarının önemli olduğunu söyledi.

Sadece Rusya'ya bağlı bir turizm hareketi yaratmanın, bu dönemlerde endişe yaratıcı olduğunu öğrendiklerini anlatan Kavaloğlu, "Rusya'ya alternatifler üreterek yolumuza bakmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak Rus turistler ülkemizde tatil yapmak için çok istekliler." dedi.

"Rusya'dan yılda 4 defa tatile gelen misafirlerimiz var"

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin operasyon müdürü Levent Mecit de otellerinde Rusya'dan yılda dört defa tatile gelen misafirleri olduğunu dile getirdi.

Rusların tatil için Antalya'ya gelmek istediğini vurgulayan Mecit, "Geçen sene 'bir değişiklik yapıp başka ülkeye gidelim' diyen misafirlerimizin bile bizim değerimizi daha iyi anladığını, buraya gelmek için can attığını biliyoruz. Acentelerin kayıtlarına göre Rusya'dan 1-30 Haziran için 400-500 bin civarında rezervasyon olduğunu biliyoruz. Uçuş yasağı olunca rezervasyonlarda kaydırmalar oluyor." dedi.

Rus misafirlerin Türkiye'yi çok sevdiğini kaydeden Mecit, turistlerin dört gözle uçuş kısıtlamasının kalkmasını beklediğini bildirdi.

Uçuş yasağı kalkınca Rusya'dan ciddi bir atılım olacağını aktaran Mecit, "Ruslar, netleşmiş rezervasyonlarını iptal etmek yerine uçuş planına göre ertelemeyi tercih ediyorlar. Bizim için sevindirici çünkü Türkiye'den vazgeçmediklerini gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Tüm oteller hazır"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da her şey kontrol altındayken, güvenli turizm sertifikasıyla ciddi işler başarmışken seyahat kısıtlaması olmaması gerektiğini vurguladı.

Tüm otellerin hazır olduğunu ve misafirlerini beklediğini anlatan Atmaca, şunları kaydetti:

"Hem Rusya hem Avrupa pazarının açılması için gün bekliyoruz. Sektörün zor günleri atlatması gerekiyor. Rusya çok dinamik bir pazar. Ruslar da Avrupalılar da Türkiye'ye gelmeyi çok istiyor, bunun için sadece uçuşların açılması gerekiyor. Seyahat yasakları tüketicinin elini, kolunu bağlıyor. Umarım en kısa zamanda bu yasaklar kalkar ve insanlar yine bu cennet vatanda tatil yapmaya devam eder."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız