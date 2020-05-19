Turizmciler panikte: İspanya'da bu yaz turizm öldü Turizm İspanya'nın en önemli ekonomi sektörlerinden biri. Ancak, korona krizindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle gelirler düşüyor.

Turizm İspanya'nın en önemli ekonomi sektörlerinden biri. Ancak, korona krizindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle gelirler düşüyor. İptallerin etkisi daha Paskalya haftasında hissedildi. Uzmanlar yaz ayları için de çok umutlu değil. Örneğin popüler Aziz James Yolu çevresindeki turizmciler de aynı görüşte. Hacılar gelmiyor. ve pansiyon sahipleri geçimlerini nasıl sağlayacakları konusunda endişeli.