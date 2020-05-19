Turizmciler panikte: İspanya'da bu yaz turizm öldü
Turizm İspanya'nın en önemli ekonomi sektörlerinden biri. Ancak, korona krizindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle gelirler düşüyor.
19.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:46
Turizm İspanya'nın en önemli ekonomi sektörlerinden biri. Ancak, korona krizindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle gelirler düşüyor. İptallerin etkisi daha Paskalya haftasında hissedildi. Uzmanlar yaz ayları için de çok umutlu değil. Örneğin popüler Aziz James Yolu çevresindeki turizmciler de aynı görüşte. Hacılar gelmiyor. ve pansiyon sahipleri geçimlerini nasıl sağlayacakları konusunda endişeli.
Kaynak: DailyMotion.com