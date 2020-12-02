Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler

02.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:25

- Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler.

- Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler.

İbradı ilçesindeki Ormana mahallesinde alternatif turizm keşfi yapıldı

ANTALYA - Antalya'da bulunan turizm şirketleri pandemi nedeni ile izole tatil modelini daha ön plana çıkartmak için Ormana bölgesinde keşif gezisine çıktılar. Bu kapsamda Ormana 'ya bağlı Eynif Ovasında bulunan Selçuklu döneminden kalma bin 500 yıllık tarihi Tol Han'da incelemelerde bulundular.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor

Selçuklu dönemi kervansarayları

Tarihi düğmeli evleri ve yılkı atları ile meşhur Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, pandemi nedeni ile önceki yıllara göre yerli ve yabancı turist sayısının azaldığını fakat yeniden bu sayıyı arttırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Antalya'da bulunan turizm şirketlerinin de özellikle turizmi dört mevsime yaymak istediklerini ve turistlere de yeni alternatif sunmak açısından Ormana 'da ve Akseki bölgesinde çalışmalar yaptığını anlatan Özgüven, turizmcilere Ormana'nın Eynif Ovasında bulunan ve Selçuklu döneminden kalan yaklaşık bin 500 yıllık tarihi olan Talhan ve bölgede incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Ormana bölgesinde incelemelerde bulunan Turizmci Levent Övdür ise 26 yıldır Antalya'da turizmcilik yaptığını belirterek Antalya'nın sadece deniz, kum güneşten ibaret olmadığını söyledi. Alternatif turizm kapsamında Ormana bölgesine gelerekten izole tatil modelini biraz daha ön plana çıkartmak için bu bölgeyi yeniden keşif gezisine çıktıklarını söyleyen Özür, " Bölgede gördüğümüz ormana düğmeli evler, bin 500 yıllık Eynif ovasındaki Tol Hanı Bizlerde turizmi dört mevsime yayabilmek adına Avrupa'nın gelecek olan misafirlere alternatif bir varyasyon hazırlayabilmek, günübirlik ve konaklamak turlar adına ormana bölgesine geldik. Burada konaklayabileceğimiz tesisler ve günü birlik olarak da gezebileceğimiz çok fazlasıyla aktivite alanlarımız mevcut. Bu bölgeyi gerçekten turizme kazandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı yapmaya hazırız." dedi.

Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI

İlgili Haberler

Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Pandemi sonrası turizmin geleceği masaya yatırılıyor
Pandemi sonrası turizmin geleceği masaya yatırılıyor
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ariana Grande Eser Yenenler Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Stjepan Tomas Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Rusya Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 15:57:51. #1.14#
title