Turizmciler Kovid-19'un getirdiği "seyahat açlığı"ndan umutlu
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Turizmciler Kovid-19'un getirdiği "seyahat açlığı"ndan umutlu

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oluşan "seyahat açlığı"nın bütün dünyada bir hareketlilik başlatacağını, bunun Türkiye'ye de olumlu yansıyacağını ifade etti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oluşan "seyahat açlığı"nın bütün dünyada bir hareketlilik başlatacağını, bunun Türkiye'ye de olumlu yansıyacağını ifade etti.

Türkiye'de turizm alanında Kovid-19'a karşı alınan etkili önlemleri ve turizmin güvenli halini anlatmak amacıyla, aralarında Almanya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan'ın da bulunduğu 89 ülkeden uluslararası misyon şefleri 22 Mayıs'ta Antalya'da ağırlandı.

İki günlük programda yabancı konuklar hem turistik geziye katıldı hem de turizm işletmelerindeki tedbirleri yerinde gördü.

TÜROFED Başkanı Çorabatır, AA muhabirine, 2 yıldır süren ve gelenekselleşmesini umdukları bu etkinliğin, turizmin yükselen ivmesi için önemli olduğunu söyledi.

Sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı rotalarında da seyahat hareketliliğinin başlamadığını, Yunanistan ve İspanya'da henüz turizm sezonunun açılmadığını anlatan Çorabatır, "Bizim için çok önemli olan, vaka sayılarının düşmesi ve aşılanmanın artması. Bunlar önümüzdeki günlerde istediğimiz rakamları görmemizi sağlar. Biz sektör olarak misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Turizm sektörünün kıstasları sağladığı takdirde şanslı bir dönüşüm yapmasını bekliyorum. Çünkü herkes seyahat yapmayı istiyor. Şu an itibarıyla baktığımızda bir sıkıntı üzerimizde var ama aldığımız tedbirlerle bunun önüne geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çorabatır, turizm sezonunun açılmasıyla hareketlilik yaşanmasını beklediklerini dile getirerek, "Kovid-19 ile beraber dünyada seyahat açlığı oluştu. Bu açlık, bütün dünyada bir hareketlilik başlatacak, tabii tedbirler doğrultusunda. Başladığı takdirde bunun ülkemiz için iyi olacağını tahmin ediyorum. Bunun yanında sezonun uzaması da yurt dışındaki vaka sayıları ve ülkemizdeki vaka sayılarıyla doğru orantılı olacak." ifadelerini kullandı.

AB ülkelerinin, iki doz aşı yaptıranların istediği yere gidebileceğine yönelik kendi içlerinde karar aldığını anlatan Çorabatır, Türkiye'de de bundan sonra seyahatlere yönelik yeni kararlar alınabileceğini ve turizmcilerin önünün açılacağını kaydetti.

Turizmciler Kovid-19'un getirdiği 'seyahat açlığı'ndan umutlu
Turizmciler Kovid-19'un getirdiği 'seyahat açlığı'ndan umutlu
Turizmciler Kovid-19'un getirdiği 'seyahat açlığı'ndan umutlu
Turizmciler Kovid-19'un getirdiği 'seyahat açlığı'ndan umutlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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