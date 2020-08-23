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Turizmciler korona virüs sürecini değerlendirdi

Türkiye ve dünyada hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgınından ders alınması gerektiğini ifade eden Rönesans Life Hotel ve Spa Muhasebe ve Finans Müdürü Cevahir Böke, "Salgın bizlere farklı yaşamayı gösterdi" dedi.

Turizmciler korona virüs sürecini değerlendirdi
23.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:48

Türkiye ve dünyada hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgınından ders alınması gerektiğini ifade eden Rönesans Life Hotel ve Spa Muhasebe ve Finans Müdürü Cevahir Böke, "Salgın bizlere farklı yaşamayı gösterdi" dedi.

Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona virüs salgınının özellikle turizm sektörü başta olmak üzere bütün sektörleri olumsuz etkilediğini ifade eden Rönesans Life Hotel ve Spa Muhasebe ve Finans Müdürü Cevahir Böke, insanların bu salgından ders çıkarması gerektiğini söyledi. Dünyayı etkisi altına alan salgının ekonomik yaşamı olumsuz etkilediğini belirten Böke, turizm sektörünün de bu olumsuzluktan etkilendiğini söyledi. Korona virüsün tüm dünyada etkisini göstermeye devam ettiğini vurgulayan Böke, "Her kriz aslında yeni alternatifler ortaya çıkarmaktadır. Salgın, bizlere farklı yaşamayı gösterdi. Bu bizler için bir deneyim oldu. Böyle bir kriz anında nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bu açıdan önemli dersler çıkarmalıyız. Bizler otel olarak misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlık durumlarını gözeterek hizmet üretiyoruz. Güvenlik önlemleri alınarak ve denetlenerek bu süreci atlatabiliriz" dedi.

1 Haziran'dan sonra başlayan normalleşme süreci ile birlikte turizm sektörünün az da olsa canlılık kazandığını dile getiren Böke, "Turizm sektörü, Van ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Normalleşme süreciyle de beklentilerimiz yüksek değildi. Ancak sektördeki canlılık kaygılarımızı gidermeye başladı. Yetkililer bu konuda daha çözüm odaklı adımlar atabilirse bu sorunu daha az yıpranmayla çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kültür, doğa ve tarihin iç içe olduğu Van'ın yerli ve yabancı birçok ziyaretçiye ev sahipliği yaptığının altını çizen Böke, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her yıl 1 milyona yakın ziyaretçi sirkülasyonuna sahip Van'da turizm sektörü de gelişen sektörler arasında yer almaktadır. Şehrimiz, misafirlerimiz için birçok seçeneği bir arada sunuyor. Hem yaz turizmi hem de kış turizmine uygun bir coğrafyadayız. Tarih ve doğa açısından da zenginliğe sahibiz. Van, turizm cenneti olmaya müsait bir şehirdir. Yetkililer bu konuda biraz daha inisiyatif alıp şehir ekonomisi için adımlar atarsa sektörde ciddi bir büyüme sağlayabiliriz. Şehrimizin turizm sektörü açısından bir planlaması yoktur. Halbuki sektör yöneticileri ve yetkililerin bir araya gelerek birlikte bir plan oluşturmaları ve bu plana adım adım uymaları gerekmektedir. Eşsiz bir coğrafyaya sahip Van'ın dünyaya tanıtılması için adımlar atılmalıdır. Bunlar sağlanırsa ziyaretçi sayımızı artırabileceğimiz gibi şehir ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunabiliriz." - VAN

Kaynak: İHA

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