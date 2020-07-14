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Turizmciler Bayramdan Ümitli

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte seyahat bileti satışlarında da hareketlenme yaşanıyor.

Turizmciler Bayramdan Ümitli
14.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:09

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte seyahat bileti satışlarında da hareketlenme yaşanıyor. Koronavirüs gölgesinde geçirilen Ramazan bayramından sonra bu bayram için umutlu olan sektör temsilcileri, iç turizmde hareketlilik yaşanmasını beklediklerini vurguladı.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, 31 Temmuz Cuma günü başlayan 3 Ağustos Pazartesi günü biten Kurban bayramının yüzleri biraz da olsun güldürmesi bekleniyor.

İç Turizmde Hareketlilik Beklentisi

Seyahat araçları için bilet satışlarında yoğunluk başladığını dile getiren sektör temsilcisi biletall.com CEO'su Yaşar Çelik, "Normalleşme süreci ile birlikte geçtiğimiz senelere göre yavaş bir hareketlenme içindeydik. Çünkü yaşadığımız bu süreç vatandaşları birçok yönden etkiledi. Bayram nedeniyle iç turizmde bir hareketlenme bekliyoruz. Okullarında 31 Ağustos'ta açılacağı açıklandı. Bu durum ailece okul başlamadan bir yerlere gitmek isteyenlerin sayısını arttırdı" ifadelerini kullandı.

Son Güne Kalmayın

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Normal zamanda firmalar arası rekabet dolayısı ile yüzde 20 - 30 civarında indirimler olabiliyor. Fakat, bayramlarda vatandaşlarımız indirim kampanyaları beklemesin. Şehirlerarası otobüslerde yüzde 50 kapasite kısıtlaması devam ettiği için, geçmiş yıllara göre satılabilir koltuk kapasitesi yüzde 50 daha düşük. Bu sebeple de yer bulmak bu yıl daha zor olacak. Biletinizi bu yıl çok daha erken almanızı tavsiye ederiz. Ayrıca ailecek seyahat eden yolcular otobüslerde yan yana ve indirimli olarak seyahat edebilme imkanını da unutmamalı. Pandemi sürecinde online kullanımı arttı bu bizim sektörümüze de yansıdı. Çünkü online seyahat bileti, zaman, fiyat gibi faktörlerin yanında temas konusunda da büyük avantajlar sağlıyor. Kimi memleketine gitmek için kimisi de tatil yapmak için harekete geçiyor. Bu sene bayramı sahil bölgelerinin yanı sıra doğada ve memleketinde geçireceklerin sayıları azımsanmayacak kadar çok" - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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