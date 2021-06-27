Turizmciler 1 Temmuz sonrası sezondan çok umutlu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizmciler 1 Temmuz sonrası sezondan çok umutlu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi sürecinde 1 Temmuz itibarıyla başlayacak yeni normalleşme döneminde iç turizmde büyük bir hareketlilik bekleniyor.

Pandemi sürecinde 1 Temmuz itibarıyla başlayacak yeni normalleşme döneminde iç turizmde büyük bir hareketlilik bekleniyor. Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde iç turizme hitap eden turizmciler de hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladı.

Yeni normalleşme süreci ile birlikte Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'ta turizmin canlanması bekleniyor. Yoğun bir ilginin olacağı Kuzey Ege, otelleri, butik otelleri, apart otelleri, pansiyonları, kamp alanları ve karavan park sahaları ile özellikle iç turizmde büyük ilgi görüyor. Birçok turizmci 1 Temmuz sonrasına şimdiden rezervasyonların geldiğini ve otellerin dolmaya başladığını dile getirdi.

Edremit ilçesinde hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin işletme müdürü Ceyhun Özhan, sezon için bütün hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, "Biz zaten bunu beklemekteydik. Hazırlıklarımızı yaptık. Öncelikle sağlıklı ve güvenli misafir ağırlama protokollerini tekrar gözden geçirdik. Tatilcilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda tatil yapmaları için hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Kuzey Ege bölgesinde turizm yoğunluğunun önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Turizmciler 1 Temmuz sonrası sezondan çok umutlu
Turizmciler 1 Temmuz sonrası sezondan çok umutlu
Turizmciler 1 Temmuz sonrası sezondan çok umutlu
Turizmciler 1 Temmuz sonrası sezondan çok umutlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Metin Oktay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turizmciler 1 Temmuz sonrası sezondan çok umutlu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 10:08:36. #1.14#

title