Turizmci Volkan Şimşek: "Kriz Sonrası Duyulan Özlem, Türkiye'ye Altın Çağını Yaşatacak"

Turizmci Volkan Şimşek, Antalya'nın bu yıl erken dolacağını, Ege'nin de bu açıdan şanslı bir yıl yaşayacağını söyledi. "Kriz sonrası duyulan özlem, Türkiye'ye altın çağını yaşatacak" diyen Şimşek, "Kapasiteleri, kontenjanları iyi yönetmemiz lazım ki partnerlerimizi kırmayalım, üzmeyelim" ifadelerini kaydetti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) eski başkanlarından turizmci Volkan Şimşek Utrecht Turizm Fuarında Türkiye'nin çok ciddi geri dönüş yaptığını gösterdiğini belirterek, "Hollanda Belçika ve İngiliz pazarı yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde Türkiye'nin 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış olduğunu gördük. Bu durumdan Yunanlı ve İspanyol turizmciler ciddi rahatsızlık içerisindeler. Çünkü onlar Türkiye'nin yaşadığı kriz yıllarında çok ciddi fiyat artışları yaptılar ve çok ciddi turist sağladılar" dedi.

"Kapasiteleri, kontenjanları iyi yönetmemiz lazım ki partnerlerimizi kırmayalım, üzmeyelim"

Yaşanan krizlerden dolayı herkesin Türkiye'yi özlediğini anlatan Volkan Şimşek, insanların bu özlemi bu sene gidermek istediklerini ve bu nedenle Türkiye'ye dönüşün büyük olmasını beklediklerini söyledi. Şimşek, "2018 yılı için kapasitelerimize dikkat etmemiz lazım. Ciddi satış alıyoruz. Şimdiden bazı tur operatörleri bazı yerlerden stop seyirler almaya başladık diyorlar. Bu haberlerin bu kadar erken alınması ülke açısından güzel ama ülkedeki oteller açısından dikkat edilmesi gereken bir husus. Kapasiteleri, kontenjanları iyi yönetmemiz lazım ki partnerlerimizi kırmayalım, üzmeyelim" dedi.

Fuarda Türkiye stantların dolu olmasının turizmcileri mutlu ettiğini ve Türkiye'nin altın çağlarına yeniden dönüş yaptığını ifade eden Şimşek şöyle devam etti:

"Antalya bölgesi bu yıl ciddi rezervasyon alacağı ve erken dolacağı için öbür destinasyonlar ön plana çıkacak. Bu sene Ege bölgesi ön planda olacak. Çünkü Antalya'da yer bulamayan bir çok misafir Ege'ye doğru kayacak. Buna hem yabancı kaynaklı misafirler hem de iç pazar kaynaklı misafirler dahil. Çünkü iç pazardaki yoğun fiyat artışlarından dolayı ve talebin artmasından dolayı müşteri daha çok Antalya dışındaki bölgelere kayacak. Ege bölgesi bu sene çok iyi bir yaz yaşayacak. Antalya bu gidişler erken dolacak. Ocak ayında Antalya için stop seyirler gelmeye başladı." - ANTALYA

Kaynak: İHA