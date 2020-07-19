Turizmci Kurban Bayramı'ndan umutlu Mersin'de yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi turizmciler hazırlıklarını tamamladı.

Mersin'de yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi turizmciler hazırlıklarını tamamladı. Silifke ilçesine bağlı Atakent ve Taşucu mahallelerindeki işletmeler, yoğun rezervasyon alırken, bayram tatili için geç kalınmaması için de vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Silifke'de turizmciler, gurbetçilerin yanı sıra, Adana, Gaziantep, Niğde, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Osmaniye ve çevre illerden 4 günlük bayram tatili için gelecek tatilcileri bekliyor. Birçok turizm tesisi bayram hazırlıklarını tamamlandı. İlçede tatilcilere önceden rezervasyon yapmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Silifke'nin Taşucu ve Atakent mahallelerinde bulunan turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen Kurban Bayramı'ndan umutlu olduklarını belirttiler.

Her yıl dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turisti ağırlayan Silifke'de, turistik tesislerin işletmecileri umut dolu açıklamalar yaptı. Tüm dünyada etkili olan korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de alınan önlemlerle vaka sayılarında düşüş görülürken, iyileşen hasta sayılarındaki artışla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme takvimini açıklaması ve seyahat yasağının kaldırılmasıyla tatilciler Silifke'ye bağlı turistik Atakent ve Taşucu mahallelerindeki yazlıklarına gelmeye başladı.

Okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak olması nedeniyle 30 gün sürecek turizm sezonunda yüzde 50 doluluk oranı yaşadıklarını belirten Mediterranean Otel Müdürü Cengiz Yüce, "Biz otel olarak Turizm Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Sosyal mesafe, maske ve dezenfekte konusunda otelimiz müşterilerine gereken kolaylığı sunmaktadır. Sahilimizde az da olsa denize girenler var. Mahallemizde yazlıkları bulunanlar ile bazı pansiyonlara gelen az da olsa tatilcilerimiz var. Geçen yıl bu zamanlar mahallemiz çok kalabalıktı. Ancak bu dönem virüs nedeniyle yeteri kadar kalabalık yok. Ancak Kurban Bayramı'nda otelimize gelecek olan tatilcilerimiz olacaktır. Umutluyuz. İnşallah ülkemiz kısa zamanda bu virüsü defedecektir. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA