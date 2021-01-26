Turizmci Kilit Ailesi'nin acı kaybı: Nurten Kilit vefat etti
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Turizmci Kilit Ailesi'nin acı kaybı: Nurten Kilit vefat etti

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:36
Turizmci Kilit Ailesi'nin acı kaybı: Nurten Kilit vefat etti

Geçtiğimiz sene hayata gözlerini yuman Kilit Şirketler Grubu Kurucusu Turan Kilit'in eşi, Süleyman Kilit, Tuncay Kilit ve Taner Kilit'in annesi Nurten Kilit vefat etti.

Geçtiğimiz sene hayata gözlerini yuman Kilit Şirketler Grubu Kurucusu Turan Kilit'in eşi, Süleyman Kilit, Tuncay Kilit ve Taner Kilit'in annesi Nurten Kilit vefat etti.

Merhumenin cenazesi yarın (07.01.2021) saat 11: 30'da cenaze namazına müteakip Antalya - Uncalı Mezarlığı'dan alınıp Antalya şehir merkezinde yer alan Andızlı Mezarlığı'na defnedilecek.

Pandemi koşulları nedeniyle cenaze töreni kısıtlı koşullarda gerçekleştirilecek.

Tourism Today olarak merhumeye Allah'tan rahmet Kilit Ailesi'ne sabır ve baş sağlığı dileriz.

Kaynak: Tourism Today

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