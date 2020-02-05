Turizmci kadın 25 gündür kayıp

05.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:06

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, turizm sektöründe çalışan Şüheda Koçak'tan (34) 25 gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bir kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Şüheda Koçak'tan 10 Ocak'tan bu yana haber alamayan Mersin'deki ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Mersin'de yapılan başvuruda aile, Şüheda Koçak'ın en son Antalya'nın Kepez ilçesinde olduğuna dair bilgi aldıklarını, daha sonra telefonlarına ulaşılmadığını ve hayatından endişe duyduklarını belirtti. Şüheda Koçak'ın ailesi, kızlarını görenlerin güvenlik birimlerine haber vermesini istedi.

Kaynak: DHA