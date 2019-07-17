Turizmci, ikinci ‘9 gün’ü bekliyor
Ramazan Bayramı tatilinde yakalanan 10 milyar TL'lik hacimin ardından turizmciler, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarılmasını heyecanlanla bekliyor.
Ramazan Bayramı tatilinde yakalanan 10 milyar TL'lik hacimin ardından turizmciler, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarılmasını heyecanlanla bekliyor. Ayrıca konaklama sektörünün, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yasası ile ilgili talepleri ve itirazları sürüyor.
Kaynak: Dunya.com
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