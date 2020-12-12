Turizmci Bülent Kaya "Beklenenden çok yabancı turist ağırladık"
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Turizmci Bülent Kaya "Beklenenden çok yabancı turist ağırladık"

12.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:18
Turizmci Bülent Kaya

Ünlü turizmci Bülent Kaya tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte turizm sektörünün de etkilendiğini belirterek, 2020 turizm sezonunu değerlendirdi.

Ünlü turizmci Bülent Kaya tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte turizm sektörünün de etkilendiğini belirterek, 2020 turizm sezonunu değerlendirdi. 2020 yazı için taleplerin bir önceki sezondan dolmaya başladığını belirten Kaya, "Maddi olarak zarara uğramasak da yıpratıcı bir sezon geçirdik"dedi.

2020 yılı turizm sezonunu değerlendiren Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya yaz döneminde beklenenden fazla yabancı turist ağırladıklarını ifade ederek "Aslında 2019 sezon sonundan itibaren 2020 yılı için gelen rezervasyonların artışı turizmcileri çok umutlandırmıştı. Hazırlıklarımızı da bu yönde yapmış kış kadromuzu kalabalık tutmuştuk. Pandemi olunca da deyim yerinde ise turizmciler veya turistik yerlerde hizmet verenler, kaleci gibi ters ayakta yakalandı." dedi.

Yıpratıcı bir sezondu

Pandemi önlemleriyle beraber büyük şehirlerde uzun süre evlerinde kalanların turistik bölgelere akınıyla sezonun başladığını belirten Kaya, haziran ayının endişeli ama bir o kadar da önlemlere alışma süreci ile geçtiğini söyledi. Kaya: "Biz Azka Otel olarak tüm ekip büyük bir özveri ve titizlikle üzerimize düşeni yaptık ve sağlık açısından sorun yaşamadan yaz sezonunu kapattık. Temmuz, ağustos ve eylül ayı tam kapasiteyle çalıştık diyebiliriz. Eylül sonu ekim ayı ve kasım ayının ortasına kadar çok sayıda yabancı turisti misafir ettik. Maddi olarak zarara uğramasak da yıpratıcı bir sezon geçirdik." sözleriyle yaz sezonunu değerlendirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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