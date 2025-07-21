Zorkun Yaylası'nın Kartpostallık Güzellikleri Havadan Görüntülendi

OSMANİYE'nin doğal güzellikleriyle ünlü Zorkun Yaylası, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Amanos Dağları üzerinde yer alan ve Çukurova Bölgesi'nin en büyük yaylası olma özelliği taşıyan Zorkun, yemyeşil doğası ve sis bulutlarıyla bütünleşen manzarasıyla kartpostallık görüntüler sundu. Rakımı 1650 metre olan yayla, çam, sedir ve köknar ağaçlarıyla kaplı geniş ormanlık alanlarıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında serin havası ve doğal yapısıyla binlerce insanın akınına uğrayan Zorkun Yaylası'nın nüfusu, bu dönemde 100 bine kadar ulaşıyor. Doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen yaylada çekilen havadan görüntüler, yeşilin farklı tonlarının sis bulutlarıyla birleşerek oluşturduğu büyüleyici atmosferi gözler önüne serdi. Zorkun Yaylası ve Şenlik Tepesi olarak bilinen bölge, doğal yapısını koruyan ender yaylalardan biri olarak hem doğa turizmi hem de yayla yaşamını deneyimlemek isteyenler için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.