Uludağ Zirvesi Yoğun Karla Kaplandı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi, akşam saatlerinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı.

Uludağ'da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı yaklaşık 3 saat sürdü. 2 bin 543 rakımlı zirve, kar yağışıyla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, o anlar Uludağ'a çıkan ziyaretçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Meteoroloji verilerine göre, zirvede gece boyunca kar yağışının beklenmediği, yarın havanın parçalı bulutlu olacağı öğrenildi.