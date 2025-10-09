Haberler

Uludağ Zirvesi Karla Kaplanarak Kış Turizmine Hazırlanıyor

Uludağ'da kar yağışı, zirveyi beyaza bürüdü. Dağcılar kar üstünde kahve pişirerek kutladı. Meteoroloji, kar yağışının devam edeceğini ve kayak sezonunun aralık ayında başlayacağını bildirdi.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Uludağ'da etkili olan yağmur, dün sabah saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yağış, karla karışık yağmur şeklinde gün boyu devam etti. Kar yağışı gece aralıklarla sürerken, 2 bin 543 rakımlı zirve beyaza büründü. Dağcılar, kar yağışını zirveye tırmanıp, kar üstünde kahve pişirerek kutladı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da kar yağışı bugün de aralıklarla devam edecek. Kayak sezonunun ise kar yağışına bağlı aralık ayı ortasında başlaması öngörülüyor.

Haber-Kamera: Murat ÇOBANGİL/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
