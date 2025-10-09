Haberler

Uludağ Zirvesi Karla Beyaza Büründü

Uludağ Zirvesi Karla Beyaza Büründü
Uludağ, etkili kar yağışı ile birlikte beyaza bürünerek kış turizmi için hazırlık yapmaya başladı. Meteorolojiye göre, kar yağışının devam etmesi bekleniyor ve kayak sezonunun aralık ayı ortasında başlaması öngörülüyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Uludağ'da etkili olan yağmur, dün sabah saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yağış, karla karışık yağmur şeklinde gün boyu devam etti. Kar yağışı gece aralıklarla sürerken, 2 bin 543 rakımlı zirve beyaza büründü. Dağcılar, kar yağışını zirveye tırmanıp, kar üstünde kahve pişirerek kutladı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da kar yağışı bugün de aralıklarla devam edecek. Kayak sezonunun ise kar yağışına bağlı aralık ayı ortasında başlaması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
500
