Haberler

Uludağ'da Sonbahar Güzelliği Dronla Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın Bakacak mevkisindeki seyir tepesinde, sararan ağaçlarla çevrili sis, sonbahar güzelliklerini gözler önüne seriyor. Bölgedeki doğa manzarası dronla havadan görüntülendi.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın Bakacak mevkisindeki seyir tepesinde, sararan ağaçların çevresinde oluşan sisle ortaya çıkan sonbahar güzelliği, dronla görüntülendi.

Bursa sınırlarında yer alan, 12 bin 762 hektar orman alanına sahip Uludağ, 33'ü bölgeye özgü, 138'i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik türe ev sahipliği yapıyor. Meşe, çam, kestane, ceviz, kavak, fındık ve gürgen gibi ağaçların yer aldığı bölgede, sonbaharın gelişiyle doğa, sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan ve 'beyaz cennet' olarak tanımlanan Uludağ'ın Bakacak mevkisindeki seyir tepesinde, sararan ağaçlar ve oluşan sis tabakası güzel görüntüler oluşturdu. Doğaseverlerin de ilgi gösterdiği manzara, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.