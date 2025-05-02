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Uludağ'da Mayıs Ayında Kar Yağışı

Uludağ'da Mayıs Ayında Kar Yağışı
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Kış turizminin önemli merkezi Uludağ'da, mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Oteller Bölgesi'ndeki bazı pistler beyazla kaplandı.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Oteller Bölgesi'ndeki bazı pistler yer yer beyaza büründü.

Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan, 20 otel ile tesiste toplam 8 bin 350 yatak kapasitesi bulunan Uludağ'a, mayıs ayında kar yağdı. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1, en düşük sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı, 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki bazı pistlerde yer yer etkili oldu. Bazı pistler bölgesel olarak beyaza bürünürken, bazı pistlerin yeşil kaldığı görüldü.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağış, karla karışık yağmur şeklinde akşam saatlerine kadar sürecek. Gece saatlerinden itibaren yağış sona ererken, yarından itibaren Uludağ'da hava sıcaklıkları artış gösterecek. Mevsimin ilk karının 17 Ekim 2024'te yağdığı, kayak pistlerinin 15 Aralık'ta sezonu açtığı Uludağ, 15 Aralık 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında 793 bin 268 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Haber: Esra TÜRKER - Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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