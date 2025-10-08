TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Dün öğleden sonra başlayan karla karışık yağmur, sabahın ilk saatlerinde kısa süreli kar olarak devam ederken, hava sıcaklığı 5 derece olarak ölçüldü.

Uludağ'da etkili olan yağmur, sabahın ilk saatlerinde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük ise 5 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yağış, karla karışık yağmur şeklinde devam etti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da sağanak bugün ve yarın da devam edecek. Yağmurun 10 Ekim günü yerini parçalı bulutlu havaya bırakması beklenirken, Uludağ'da önümüzdeki 1 hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl sezon öncesi ilk kar, 17 Ekim'de yağmıştı.

Haber-Kamera: Esra TÜRKER-Murat ÇOBANGİL/BURSA,