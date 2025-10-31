Türkiye Turizm Gelirlerinde Rekor Artış!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Ersoy 'İlk 9 aylık gerçekleşmeler geçen sene 47.3 milyar dolardı bu sene 50 milyar dolar rakamını yakaladık. Bu da yüzde 5.7'lik bir artışa tekabül ediyor. İlk 9 aylık dönemler itibarıyla 50 milyar dolar ile Türkiye turizmde rekor gelir elde etmiş oldu. Yıl sonu 64 milyar hedefimizi tutturacağız " dedi.

Ersoy "2025 yılının ilk dokuz aylık verilerini ve değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ziyaretçi sayıları ile başlamak gerekirse ilk dokuz ayda biliyorsunuz 2017 yılında 30 milyon 518 bin ziyaretçiyle kapatmıştık. Geçen yıl bu sayı 49 milyon 181 bine çıkarttık. İlk dokuz aylık gelen son veri ise 49 milyon 993 bin oldu yani geçen seneyle kıyasladığımızda yüzde 1.6'lık bir ziyaretçi sayısında artış gerçekleştirdik" diye konuştu.