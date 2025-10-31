Haberler

Türkiye Turizm Gelirlerinde Rekor Artış!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında Türkiye'nin turizm gelirlerinin 50 milyar dolara ulaştığını ve önceki yıla göre yüzde 5.7 oranında bir artış sağlandığını açıkladı. Yıl sonu hedefinin 64 milyar dolar olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Ersoy 'İlk 9 aylık gerçekleşmeler geçen sene 47.3 milyar dolardı bu sene 50 milyar dolar rakamını yakaladık. Bu da yüzde 5.7'lik bir artışa tekabül ediyor. İlk 9 aylık dönemler itibarıyla 50 milyar dolar ile Türkiye turizmde rekor gelir elde etmiş oldu. Yıl sonu 64 milyar hedefimizi tutturacağız " dedi.

Ersoy "2025 yılının ilk dokuz aylık verilerini ve değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ziyaretçi sayıları ile başlamak gerekirse ilk dokuz ayda biliyorsunuz 2017 yılında 30 milyon 518 bin ziyaretçiyle kapatmıştık. Geçen yıl bu sayı 49 milyon 181 bine çıkarttık. İlk dokuz aylık gelen son veri ise 49 milyon 993 bin oldu yani geçen seneyle kıyasladığımızda yüzde 1.6'lık bir ziyaretçi sayısında artış gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

13 yaşındaki çocuk akranını boynundan bıçakladı
Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.