Türkiye'nin Turizm Geliri 2. Çeyrekte Yüzde 11,8 Arttı

TÜRKİYE'nin turizm geliri 2'nci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar, ziyaretçi sayısı da yüzde 15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan-Mayıs-Haziran 2024 dönemini kapsayan yılın 2'nci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,9'u Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçilerin yaptığı harcamaların 10 milyar 330 milyon 968 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 544 milyon 550 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 101 DOLAR

Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı 2024'ün 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 14,9'unu 2 milyon 405 bin 675 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 69 dolar oldu. Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 30,6, yeme içme harcamalarının payı yüzde 18,5, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,2 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, paket tur harcamaları yüzde 32,5, yeme içme harcamaları yüzde 10,6 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 1,9 arttı. Ziyaretçiler yüzde 68,1 ile Türkiye'ye en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 19,1 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise 5,4 ile alışveriş yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 66,5 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

YURT DIŞINI ZİYARET EDENLERİN SAYISI ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azalarak 1 milyar 955 milyon 807 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 610 milyon 431 bin dolarını kişisel harcamalar, 345 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 3 artarak 2 milyon 963 bin 788 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 660 dolar olarak gerçekleşti.