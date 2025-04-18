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Türkiye'de Kruvaziyer Turizminde Rekor: 101 Bin 650 Yolcu

Türkiye'de Kruvaziyer Turizminde Rekor: 101 Bin 650 Yolcu
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Kruvaziyer turizminde 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye, 72 gemi ile 101 bin 650 yolcuya ulaştı. Bu, kaydedilen veriler içinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

KRUVAZİYER turizminde 3 ayda 72 gemiyle 101 bin 650 yolcu sayısına ulaşıldı. 'Cazibe merkezi' olarak gösterilen Türkiye'de, kruvaziyer turizmi verilerinin kaydedildiği 2011 yılı ve sonrasındaki ocak- mart döneminde ilk defa 100 bin yolcu sayısı aşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre; ocak- mart döneminde limanlara 72 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerle, 101 bin 650 yolcu geldi. Kruvaziyer turizminde 10 limana demirleyen gemilerde ocak ayında 32 bin 686, şubat ayında 29 bin 826, martta ise 39 bin 138 yolcu hareketliliği yaşandı.

EN ÇOK GEMİ KUŞADASI'NA

Ocak- mart döneminde limanlara gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle:

"Alanya'ya 1 kruvaziyerle 321 yolcu, Amasra'ya 6 kruvaziyerle 5 bin 197 yolcu, Antalya'ya 1 kruvaziyerle 943 yolcu, Çanakkale'ye 1 kruvaziyerle 270 yolcu, Çeşme'ye 1 kruvaziyerle 236 yolcu, İstanbul'a 19 kruvaziyerle 36 bin 367 yolcu, İzmir'e 14 kruvaziyerle 26 bin 637 yolcu, Kuşadası'na 22 kruvaziyerle 25 bin 305 yolcu, Samsun'a 4 kruvaziyerle 3 bin 699 yolcu, Trabzon'a 3 kruvaziyerle 2 bin 675 yolcu."

KRUVAZİYER TURİZMİNDE 'İLK'

Kruvaziyer turizmi verilerinin kaydedildiği 2011 yılı ve sonrasındaki ocak- mart döneminde ilk defa 100 bin yolcu sayısı aşıldı. Kruvaziyer turizminde yıllara göre ocak-mart dönemi yolcu sayısı şöyle:

"2024'te 61 bin 113, 2023'te 34 bin 112, 2022'de 2 bin 356, 2020'de 1824, 2019'da 4 bin 630, 2018'de 4 bin 258, 2017'de 5 bin 356, 2016'da 20 bin 657, 2015'te 43 bin 204, 2014'te 31 bin 932, 2013'te 64 bin 445, 2012'de 28 bin 15, 2011'de 73 bin 581."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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