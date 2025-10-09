Haberler

Türk Hava Yolları Süleymaniye Seferlerine Başlıyor

Türk Hava Yolları, Irak'ta Süleymaniye seferlerine başlayacağını duyurdu. THY, bu seferlerle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

DÜNYANIN en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) Irak'ta Süleymaniye seferlerine başlanılacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Irak'ta Süleymaniye uçuşlarına başlanacağını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz" dedi.

