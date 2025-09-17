Türk Hava Yolları Sevilla'ya Seferlere Başladı

TÜRK Hava Yolları (THY) uçuş ağına İspanya'da 6'ncı uçuş noktası olan Sevilla kentine seferlere başladı.

İspanya'da Barcelona, Madrid, Valensiya, Malaga ve Bilbao'ya uçuşlar gerçekleştiren THY, ülkenin önemli turizm noktalarından biri olan Sevilla'ya ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi.

Haftanın 7 günü gerçekleştirilecek Sevilla uçuşlarında yolcular Sevilla'ya 180 USD'den; Sevilla'dan İstanbul'a ise 148 EURO'dan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek Uçuşlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Hava Yolları olarak, İspanya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sevilla hattımızın açılışıyla misafirlerimize yeni bir seyahat noktası sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevilla uçuşlarımızın turizm ve iş dünyası için yeni fırsatlar getireceğine inanıyoruz. Bölgede artış gösteren güçlü yatırımlar sayesinde kıtadaki turizm ve ticaret kabiliyetinin daha da gelişeceğini öngörüyoruz. Farklı kültürleri ve coğrafyaları birbirine bağlamaya devam edeceğiz" dedi.