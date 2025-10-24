Türk Hava Yolları'ndan İspanya'da 'Connect to Türkiye' Etkinliği

İSPANYA'nın Sevilla kentinde, Türk Hava Yolları'nın (THY) Türkiye'nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı "Connect to Türkiye' etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, AJet CEO'su Kerem Sarp ve diğer davetliler katıldı. 'Connect to Türkiye' etkinliği ile ilgili olarak çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, " İspanya, Türk Hava Yolları için uçuşlarımızın başladığı 1984 yılından bu yana önemli bir pazar ve ülke olmuştur (1984'te yayınlanan reklam afişini fotoğrafların arasında görebilirsiniz. Hem iki ülkenin Akdeniz kültürünü paylaşması hem de güçlü tarihi bağlarımız, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendiriyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizden İspanya'ya giden 600 binden fazla vatandaşımız ve İspanya'dan ülkemize gelen 400 bine yakın Turist, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gücünü olduğu kadar potansiyelini de ortaya koyuyor. Bu bilinçle geçtiğimiz haftalarda, 6 noktaya uçtuğumuz İspanya'nın Sevilla şehrinde 'Connect to Türkiye' etkinliğini düzenledik" dedi.

HAFTADA ANKARA'DAN BARSELONA'YA 4, MADRİD'E 3 SEFER DÜZENLENECEK

Potansiyeli artırmak için Ankara'yı dünyaya bağlamak için yeni uçuşlar başlattıklarının altını çizen Bolat açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi de hem bu potansiyeli artırma hem de Ankara'yı doğrudan uçuşlarla dünyaya bağlayarak uluslararası arenada bir merkez haline getirme hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir adım attık. Yüzde yüz iştirakimiz ve Türkiye'nin en genç havayolu olan AJet'in, bugün başlayan Madrid ve yarın başlayacak Barselona seferleriyle Ankara'nın hem uçuş ağını genişletiyor hem de potansiyelini artırıyoruz. Ankara'dan Barselona'ya haftada 4, Madrid'e ise 3 sefer düzenleyerek İspanya ile kültürel etkileşimin ve ticaretin gelişmesine katkı sunacağız. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde İspanya'dan ülkemize gelen turist sayısını çok daha yukarılara taşımak.

'HEDEFİMİZ ANKARA VE ÇEVRESİNE 5 MİLYON TURİST GETİRMEK'

İspanya temaslarının ardından önceki akşam Ankara'da kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle TOBB'nin ev sahipliğinde bir araya geldiklerini söyleyen Bolat, " Türkiye'nin seyahat hizmetleri ihracatı 2024 yılı itibarıyla 56,3 milyar dolara ulaşmış durumda ve hizmet ihracatının yüzde 48'ini oluşturuyor. Bu gelire Ankara'nın katkısı ise 2,8 milyar dolar. Biz Ankara'nın potansiyelinin bundan çok daha fazla olduğuna inanıyor ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak için iş ortaklarımızla projeler üretmeye devam ediyoruz. Hedefimiz, Ankara ve çevresine 5 milyon turist getirmek" diye konuştu.

'AJET 2033 YILINDA 200'DEN FAZLA UÇAĞA SAHİP OLACAK'

AJet olarak, önümüzdeki günlerde Ankara-Erbil ve Ankara-Bağdat hatlarını açacaklarını hatırlatan Bolat, "Ankara'dan bağlantı sayımızı 26 ülke ve 35 noktaya çıkaracağız. 2033 yılında 200'den fazla uçağa sahip olacak AJet'te, misafirlerimize daha kaliteli ve konforlu hizmet sunmak adına tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen Miligram koltuklarımızı da kullanmaya başladık. Konfor ve tasarım anlamında yolcularımızdan büyük beğeni toplayan bu koltuklar, operasyonel kabiliyetler ve yakıt tasarrufu açısından da önemli bir avantaj sağlıyor" diyerek sözlerini tamamladı.