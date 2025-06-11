Muğla'da Ultra Lüks 'Solandge' Yatı İskelesine Demir Attı

Muğla'da Ultra Lüks 'Solandge' Yatı İskelesine Demir Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdülaziz'e ait 85 metre uzunluğundaki ultra lüks motor yat 'Solandge', Fethiye'de iskeleye demir attı. Yat için 140 ton yakıt ikmali gerçekleştirildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks motor yat, görenlerin ilgisini çekti. Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdülaziz'e ait olduğu belirtilen 'Solandge' isimli yata, 140 ton yakıt ikmali yapıldı.

Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdülaziz'e ait olan ultra lüks yat Solandge, Fethiye İskelesi'ne demir attı. 'Malta' bayraklı ve 85 metre uzunluğundaki yat için İzmir Aliağa'dan 6 TIR'la getirilen 140 ton akaryakıt, karadan ikmal edildi. Solandge'nin yakıt ikmalinin ardından Göcek koylarına hareket edeceği öğrenildi. Haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin euroyu bulan yatın içinde masaj odası, tam donanımlı SPA merkezi, geniş yüzme havuzu, dans pisti, açık hava sineması, bar, VIP süitler, 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks kabinler ve 29 kişilik mürettebat yer alıyor. Solandge ayrıca misafirlerine plaj kulübü, spor salonu, sauna, buhar odası gibi çok sayıda olanak sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

Trump piyasaların beklediği haberi verdi! Dev anlaşma tamam
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay

Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Leroy Sane Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.