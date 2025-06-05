Muğla'da Kurban Bayramı Öncesi Tatilci Yoğunluğu

Muğla'da Kurban Bayramı Öncesi Tatilci Yoğunluğu
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Muğla'nın turizm merkezlerine tatil için gelenlerin sayısı arttı. Antalya-Muğla kara yolunda yoğunluk yaşanırken, emniyet ekipleri sürücü güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

1) MUĞLA'DA BAYRAM ÖNCESİ TATİLCİ YOĞUNLUĞU

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı, Antalya- Muğla kara yolunda yoğunluk oluştu.

Dünyaca ünlü turistlik ilçeleri bulunan Muğla'ya Kurban Bayramı tatilini geçirmek için yola çıkanlar, Antalya- Muğla kara yolunda yoğunluğa neden oldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Ataköy mevkiinde durdurdukları araçların sürücülerine emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı. Denetimler, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi tarafından görevlendirilen polis helikopteri ile havadan da desteklendi. 'Uçan göz' olarak adlandırılan helikopter, Muğla genelinde gerçekleştirdiği uçuşlarla kara ekiplerine koordinasyon sağlarken, aynı zamanda kural ihlallerini tespit ederek sürücü güvenliğine katkıda bulundu.

Öte yandan Bayram tatili boyunca il genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 380, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 bin 568, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 199 olmak üzere toplam 5 bin 147 personel görevlendirildi. Özellikle trafiğin yoğun olduğu devlet kara yolu güzergahlarında, yol kontrol arama noktalarında sağlıklı ve güvenli bir trafik akışı sağlanması için ekip ve görevli sayıları arttırıldı. Bu kapsamda 85 uygulama noktasında 1597 personel görev yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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