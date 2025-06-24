Marella Discovery 2 Kruvaziyeri 1794 İngiliz Turisti Alanya'ya Getirdi

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Alanya Limanı'na demirleyen Marella Discovery 2 adlı kruvaziyer, çoğunluğu İngiltere vatandaşı olan 1794 turisti ve 740 personeli ile Alanya'yı ziyaret etti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer 1794 İngiliz turist getirdi.

Bahama bandıralı, 265 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer, Alanya Limanı'na demirledi. Marmaris'in ardından Alanya'ya gelen kruvaziyerde çoğunluğu İngiltere vatandaşı olmak üzere 1794 turist ve 740 personel yer aldı. Gümrük işlemlerinin ardından turistler gemiden inerek ilçe merkezini ziyaret etti. Bazı turistler tur otobüslerine binerken bazıları da safari ciplerini tercih etti. Kruvaziyerin saat 18.00'de Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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