Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda Sonbahar Renk Cümbüşü
Kocaeli'nin Kartepe eteklerindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesiyle sararan ağaçları ve dökülen yapraklarıyla görsel bir şölen sunuyor. Dron ile çekilen görüntüler, parkın doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor.
KOCAELİ'nin önemli turizm merkezlerinden Kartepe'nin eteklerinde bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda sararan ağaçların oluşturduğu manzara, dron ile görüntülendi.
Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'nin eteklerinde bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı'ndaki ağaçlar, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Sonbaharın izleri, yere dökülen ağaç yapraklarının oluşturduğu manzarayla belirginleşti. Renk cümbüşü dron ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm