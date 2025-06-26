Kuşadası'nda Sıcak Hava Turizmi Canlandırdı

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Aydın'ın turizm merkezi Kuşadası'nda sıcak havaların etkisiyle yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu, cadde ve sokaklar ise boş kaldı. Deniz suyu sıcaklığının 24 dereceye ulaştığı ilçede, tatilciler serinlemek için plajları tercih etti.

AYDIN'ın turizm merkezi Kuşadası'nda yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu, sıcak nedeniyle cadde, sokak ve meydanların ise boş kaldığı görüldü.

Kuşadası'nda, 38 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan bölge halkı ve turistler, deniz kıyısına gitti. Deniz suyu sıcaklığının 24 derece olarak ölçüldüğü ilçede, plajlarda yoğunluk yaşandı. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerler, ilçenin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Sevgi Plajı ve Kuştur Halk Plajı oldu. Sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girdi, bazı tatilciler ise su sporları ile denizin keyfini çıkardı.

Aşırı sıcak hava nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı ilçede, günlük işleri için dışarı çıkanların ise serinlemek ve dinlenmek için ağaç gölgelerinin altında oturdukları görüldü. Kuşadası'nda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar süreceği, ardından normale döneceği belirtildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN / (KUŞADASI),(AYDIN),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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