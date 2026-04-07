Kültür ve Turizm Bakanı Osmaniye'de Antik Kenti Gezdi

ANTİK KENTİ GEZDİ

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmaniye'nin Kastabala Antik Kenti'ni ziyaret etti. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin eşlik ettiği Bakan Ersoy, Kasabala Antik Kenti Kazı Başkanı Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler ardından Kastabala'nın sütunlu cadde ve antik tiyatro alanlarını gezdi. Ersoy, gezinin ardından Kilis'e gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı