Kruvaziyer Turizminde Türkiye Rekor Kırdı

KRUVAZİYER turizminde Türkiye'deki 18 limanda ocak- temmuz döneminde 1 milyon 58 bin 752, temmuz ayında 326 bin 450 yolcu hareketliliği yaşandı. Ocak- temmuz dönemi yolcu sayısı ve temmuz ayı yolcu sayısında 12 yıl sonra en fazla ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-temmuz döneminde limanlara 675 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerle, 1 milyon 58 bin 752 yolcu hareketliliği yaşandı. Kruvaziyer turizminde 18 limana demirleyen gemilerde ocak ayında 32 bin 686, şubat ayında 29 bin 826, martta 39 bin 138, nisanda 104 bin 108, mayısta 232 bin 778, haziranda 293 bin 766, temmuzda ise 326 bin 450 yolcu taşındı.

Kruvaziyer turizminde bu yıl 2013'ten sonra en fazla yolcu taşınan temmuz ayı oldu. Yıllara göre temmuz ayı kruvaziyer yolcu sayısı şöyle:

"2024'te 316 bin 8, 2023'te 209 bin 33, 2022'de 121 bin 107, 2021'de 4 bin 699, 2019'da 47 bin 756, 2018'de 38 bin 979, 2017'de 43 bin 268, 2016'da 75 bin 897, 2015'te 291 bin 799, 2014'te 266 bin 900, 2013'te 326 bin 848, 2012'de 338 801, 2011'de 313 bin 466."

Ocak-temmuz döneminde limanlara gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle:

"Alanya 6 kruvaziyerle 6 bin 646 yolcu, Amasra'ya 18 kruvaziyerle 16 bin 991 yolcu, Antalya 5 kruvaziyerle 7 bin 77 yolcu, Bodrum 54 kruvaziyerle 67 bin 547 yolcu, Bozcaada7 kruvaziyerle 4 bin 101 yolcu, Çanakkale 18 kruvaziyerle 9 bin 684 yolcu, Çeşme 37 kruvaziyerle 21 bin 942 yolcu, Dikili 13 kruvaziyerle 3 bin 104 yolcu, Fethiye 2 kruvaziyerle 192 yolcu, Göcek 2 kruvaziyerle 265 yolcu, İstanbul 127 kruvaziyerle 301 bin 124 yolcu, İzmir 28 kruvaziyerle 52 bin 87 yolcu, Kaş 4 kruvaziyerle 5 bin 729 yolcu, Kuşadası 316 kruvaziyerle 516 bin 930 yolcu, Marmaris 15 kruvaziyerle 22 bin 571 yolcu, Samsun 12 kruvaziyerle 11 bin 813 yolcu, Sinop 1 kruvaziyerle 1076 yolcu, Trabzon 10 kruvaziyerle 9 bin 873 yolcu."

Kruvaziyer turizmi verilerinin kaydedildiği 2011 yılı ve sonrasındaki ocak-temmuz döneminde 2013'ten sonra ilk defa 1 milyon yolcu sayısı aşıldı. Kruvaziyer turizminde yıllara göre ocak-temmuz dönemi yolcu sayısı şöyle:

"2024'te 890 bin 517, 2023'te 691 bin 958, 2022'de 376 bin 924 yolcu, 2021'de 5 bin 935 yolcu, 2020'de 1824 yolcu, 2019'da 47 bin 756 yolcu, 2018'de 112 bin 357 yolcu, 2017'de 161 bin 138 yolcu, 2016'da 361 bin 815 yolcu, 2015'te 939 bin 518 yolcu, 2014'te 805 bin 701 yolcu, 2013'te 1 milyon 53 bin 692 yolcu, 2012'de 969 bin 116 yolcu, 2011'de 1 milyon 15 bin 97 yolcu."