Kayseri'de Kar Yağışı Erciyes Kayak Merkezi'ni Beyaza Bürüdü

Kayseri'de Kar Yağışı Erciyes Kayak Merkezi'ni Beyaza Bürüdü
Kayseri'nin merkezinde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

KAYSERİ'de kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıratı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek yerlerde ve bazı ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı da beyaz örtü ile kaplandı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede Erciyes Kayak Merkezi'nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
