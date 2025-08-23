Kapadokya'da Gökyüzünde Satranç Maçı Gerçekleşti

Kapadokya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda, yerden 1500 metre yükseklikte dünyanın ilk gökyüzü satranç maçı yapıldı. Büyük Usta Meylis Annaberdiyev ve Uluslararası Usta Hayale İsgenderova'nın karşı karşıya geldiği bu eşsiz etkinlik, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra spor alanında da bir ilke imza atmış oldu.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, gökyüzünde satranç maçı yapıldı.

Ürgüp ilçesinde Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Sigorta Birliği iş birliğiyle düzenlenen Kapadokya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda, dünya satranç tarihinde bir ilke imza atıldı. Turnuvanın 8'inci turu öncesinde, Büyük Usta (GM) Meylis Annaberdiyev ve Uluslararası Usta (IM) Hayale İsgenderova, Kapadokya'nın atmosferinde, yerden 1500 metre yükseklikte satranç gösteri maçı gerçekleştirdi. Satranç Bölge Temsilcisi ve Turnuva Direktörü Çağrı Türkcü, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Böylesi bir etkinlik daha önce dünyada hiç gerçekleştirilmedi. Kapadokya, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra artık satrançta da bir ilke imza attı" dedi.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
