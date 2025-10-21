Haberler

Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında yapılan müzakerelerde, 2025 yılı turizm yatırımları için toplam 5 taşınmaz turizm yatırımcılarına tahsis edildi. Antalya, Muğla ve Kars'taki otel ve tesisler için yapılan teklifler dikkat çekti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında, 'Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi' yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında, Bakanlık toplantı salonunda, 'Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi' yapıldı. Müzakere öncesi konuşan Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Bugün 2025 yılı için 2'nci defa çıkmış olduğumuz turizm yatırımcılarına kamu taşınmazı tahsis şartnamesi kapsamında katılım müzakeresini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bu başvurumuza Antalya ilinde 2, Muğla ilinde 2 ve Kars'ta 1 tesis olmak üzere toplam 5 taşınmaz için turizm yatırımcıları tarafından başvuruda bulunulmuştur. Müzakereler sonucunda, başvurulan yatırımcılarla sosyal teknik altyapıya katılım müzakeresini gerçekleştirmek üzere taşınmazlarla ilgili toplam 800 yatak 4 adet otel tesisi ve 1 adet günübirlik tesis ülke turizmine kazandırılacak. Türkiye'nin turizmdeki gelişmelerinin bu yatırımlarla daha da büyümesini bekliyoruz" diye konuştu.

Toplantıda, 'Turizmi Teşvik Kanunu' kapsamındaki 'Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca turizm yatırımcılarının başvuruda bulundukları taşınmazlar için sosyal ve teknik altyapıya katılım payının belirlenmesi müzakereleri yapıldı, ardından turizmcilerden teklif alındı. Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'ndeki 300 yataklı butik otel, 752 milyon 500 bin TL ile teklife açıldı. Otel, tek başvuru yapan şirkete 752 milyon 500 bin TL ile tahsis edildi. Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç bölgesindeki 300 yatak ve 5 yıldızlı otel için başvuruda bulunan şirket, müzakereye katılmadığından 3'üncü tesise geçildi. Kars'ın Sarıkamış ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki günübirlik tesis 5 milyon TL ile teklife açıldı. Tesise 2 başvuru gerçekleşti ve en yüksek başvuruyu yapan şirkete 32 milyon TL ile tahsis edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi'ndeki 350 yataklı 5 yıldızlı tatil köyü de 600 milyon TL'den teklife açıldı ve parsel tek başvuru yapan şirkete 602 milyon TL ile tahsis edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi'nde de 120 yataklı 5 yıldızlı otel projesi 151 milyon TL ile teklife açıldı. Parsel için 2 başvuru yapan şirketten 1'i katılım sağlamadığından, katılım sağlayan şirkete 151 milyon TL ile tahsis edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
